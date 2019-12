PSG - Ronaldinho est fan de Mbappé, mais surtout de Neymar

Sur Canal+, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain a dit tout le bien qu’il pensait de ses deux "successeurs".

De 2001 à 2003, Ronaldinho n’est pas resté très longtemps au , mais il n’a pas eu besoin de plus pour marquer le coeur et la mémoire des supporters parisiens. Grâce à son talent, sa bonne humeur mais aussi son amour pour le maillot, le Brésilien a toujours été apprécié au sein du club de la capitale, qu’il continue de suivre assidûment.

Et il ne pourrait en être autrement au vu des joueurs qui composent l’effectif, à commencer par son compatriote Neymar, dont Ronaldinho est véritablement fan. "Neymar est peut-être celui qui me ressemble le plus, a-t-il expliqué dans le CFC. Il joue avec la Seleçao et à Paris. Il nous apporte du bonheur. C'est notre plus grande idole actuellement. Avec l'âge, on atteint une certaine maturité et de l'expérience. C'est l'un des plus grands joueurs au monde."

Ronnie voit Mbappé Ballon d'Or

Mais un autre pourrait bientôt le dépasser. Leandro Paredes, énorme ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne ? Bien sûr que non. Il est ici question de Kylian Mbappé, champion du monde et déjà auteur de plus de 100 buts dans ses différents clubs à seulement 20 ans. "Mbappé est un très grand joueur. C'est un jeune qui a énormément de talent. J'adore le voir jouer. Il sera certainement dans quelques années le meilleur joueur au monde", a d'abord assuré Ronnie.

"Il a tout ce qu'il faut pour être Ballon d’Or un jour. Il est encore si jeune et tellement doué. Il a tout ce qu'il faut pour rafler tous les prix possibles", a ensuite reconnu celui qui a justement remporté le Ballon d’Or en 2005. Et sa prédiction tombe à pic : tout soulever, c’est justement l’objectif de Mbappé.