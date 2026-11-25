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Javier Pastore a porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de la Roma, qui s'affrontent en Ligue des champions.

L'ancien meneur de jeu argentin a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « J'ai une relation formidable avec le PSG, mais porter le maillot de la Roma a aussi été un rêve, malgré ma blessure à la hanche. Un pronostic ? Ce sera un match passionnant, que le meilleur gagne. »

« J'ai toujours apprécié Doué et Kvaraskhelia, qui ne seront malheureusement pas là, mais aussi Mendes et Hakimi, les meilleurs latéraux du monde, tant en défense qu'en attaque. Et puis, j'aime tout chez Neves, un joueur très spécial qui ne se fait peut-être pas remarquer, mais qui aide l'équipe à récupérer le ballon, à construire depuis l'arrière, à créer des espaces et des occasions en possession, qui cherche des passes intelligentes et se projette vers le but, marquant même de la tête. C'est un joueur complet. »

« À la Roma, Dybala est un régal à voir jouer et il est dangereux partout sur le terrain. Cette année, Malen est au-dessus de tous les autres attaquants. Et il y a Soulé, différent, technique, plein de classe dans ses dribbles et ses buts. Avec un Malen dans une telle forme, presque chaque ballon dans la surface finit au fond et il est difficile de l'arrêter. Dybala est dangereux en toutes circonstances, sur coup franc, à l'entrée de la surface, avec une passe décisive ou une frappe dans la lucarne. Ce sont des joueurs qui, dans ce genre de matches, apportent généralement un petit plus. »

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Privé de Doué et de Kvaratskhelia, blessés, Luis Enrique lance le jeune Mayulu et Akliouche ou Godts de part et d'autre de Dembelé.

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Outre Pellegrini, Gasperini perd Rensch sur blessure. Dybala a l'avantage sur Mora pour compléter le trio offensif avec Malen et Soulé. L'autre incertitude concerne le côté droit, entre Molina et Lulli.

Au Parc des Princes à Paris, le Suédois Glenn Nyberg arbitrera la rencontre, assisté de ses compatriotes Mahbod Beigi et Andreas Soderkvist. Adam Ladeback sera le quatrième arbitre, tandis que l'Allemand Bastian Dankert et le Polonais Tomasz Kwiatkowski seront à la VAR.

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LES COMPOSITIONS PROBABLES

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Dembelé, Mayulu. (Remplaçants : Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly, Fernandez, Zaire-Emery, Torres, Godts, Ndjantou). Entraîneur : Luis Enrique.

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ROMA (3-4-1-2) : Svilar ; Mancini, N'Dicka, Hermoso ; Molina, Cristante, Koné, Wesley ; Soulé ; Malen, Dybala. (Remplaçants : Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Mora, Castro). Entraîneur : Gasperini.