PSG : "rien d'activé" pour une prolongation de Meunier

En fin de contrat à la fin de la saison et titulaire ces derniers matches, Thomas Meunier a fait le point sur l'état des discussions avec le PSG.

L'association Mbappé-Neymar

Thomas Meunier : Leur relation est très bonne, mais c'est très difficile de ne pas s'entendre avec Kylian (Mbappé). Il dit beaucoup de bêtises, mais on l'apprécie pour ça aussi. [...] Ils ont conscience qu'ils s'entraident quand ils sont tous les deux sur le terrain. Ce sont deux génies du foot, et nous on en profite tous les jours.

Le PSG plus fort ?

On a un groupe très équilibré, et c'est le plus important. C'est une question d'appréciation. On a eu ce qu'on voulait au milieu de terrain. Tout le monde est content à ce niveau-là, pas seulement le staff. Les joueurs étaient aussi demandeurs. (...) Le staff et Leonardo ont fait un excellent travailleur, et on en est conscient.

Son retour comme titulaire

De pouvoir jouer les deux plus gros matches de la saison, contre le Real et , c'est très satisfaisant. Il y a des choses qui auraient été plus difficiles à accepter au vu de mon contrat et faute d'accord. J'aurais pu être dehors ou en tribune comme Adrien (Rabiot). Ce n'est pas le cas. Je suis très content d'être encore dans les plans.

L'enchaînement des matches

Je connais la situation. Mes deux concurrents sont blessés encore pour un petit moment. J'ai tout à gagner. Maintenant, ça fait beaucoup en peu de temps pour moi qui manquais un peu de rythme. (...) Je dois me baser sur l'aspect défensif, en ayant plus de maîtrise sur mes efforts pour travailler pour le groupe et pouvoir durer.

Son "faux-départ" cet été

Ça fait assez longtemps que je crie haut et fort mon envie de rester au PSG. Si ce n'est pas pour un transfert parfait, alors je reste là où je suis bien. J'ai toujours eu la sensation de rester sur ma faim au PSG. À Bruges, j'avais décidé de quitter le club parce que je restais sur une saison plus qu'accomplie, mais il me manquait vraiment ce petit feeling. J'espère le réaliser cette année, et ensuite on verra si je dois rester ou partir. Mais si c'est pour partir avec un manque, ça me ferait bizarre. (...) Il faudrait qu'un tout soit réuni pour quitter le PSG. On verra ce qui se passe avec une prolongation. Mon envie serait de m'enrichir culturellement, et pas seulement sportivement.

Les discussions pour une prolongation

On a encore rien activé. Je pense qu'on aura du temps pour le faire plus tard. À partir du moment où les deux parties ont la même idée, ça va vite au PSG. Mais le plus important, c'est le jeu, et on verra plus tard pour une prolongation.

Neymar sifflé encore ?

Je suis content de ce qu'il apporte. Il a fait ce qu'il fallait pendant la préparation. Il n'a pas fait d'histoires, et il est lui-même convaincu qu'il peut encore jouer un rôle au club. Les supporters auront le choix de faire ce qu'ils veulent, mais pour moi ce ne sera pas nécessaire.