PSG - Replay nouveau partenaire du club

La marque italienne de jeans et le club parisien ont signé un partenariat pour les quatre prochaines années, soit jusqu'en 2023.

Le PSG a signé un nouveau partenariat commercial ce mercredi, avec la marque italienne de jeans Replay. Un accord qui porte sur quatre saisons, soit jusqu'en 2023, et qui devrait rapporter entre 1 et 1,5 million d'euros par an au club de la capitale.

Alors que Neymar est déjà ambassadeur de la marque, les deux parties vont pouvoir profiter de ce partenariat pour lancer des collections communes. "En plus des droits de commercialisation standards, Replay et le travailleront main dans la main pour développer des collections capsules premium exclusives", précise notamment le communiqué publié sur le site officiel du club.

⏪👖@REPLAY a signé un accord avec le @PSG_inside pour devenir le « partenaire officiel denim » du club pour les 4⃣ prochaines saisons 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 30, 2019

"Nos marques partagent l'ambition de se connecter avec les jeunes et d'attirer les fashionistas du monde entier tout en incarnant Paris", a pour sa part réagi Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain.

"Ces dernières années, le Paris Saint-Germain est devenu la quintessence du sport et du style. Ensemble, nous développerons des produits et des contenus créatifs pour offrir des créations en denim passionnantes."

C'est le deuxième partenariat officialisé en deux jours par le PSG puisque ce mardi, le club s'était également engagé avec Gaussin, une entreprise qui vise à créer des véhicules sans chauffeur et 100% électriques.