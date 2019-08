PSG-Rennes, Thiago Silva : "Bien commencer la saison avec un trophée"

Le défenseur central du PSG n'aborde pas le Trophée des champions avec un sentiment de revanche face à Rennes, vainqueur de la Coupe de France.

Le PSG aura à coeur de débuter sa saison de la meilleure des façons ce samedi après-midi face à Rennes. Battu par les Bretons en finale de la en mai dernier, le club de la capitale a l'occasion d'offrir une revanche à ses supporters. Mais pour les joueurs de Thomas Tuchel, il ne s'agit pas d'une revanche, mais tout simplement d'ajouter un trophée supplémentaire à leur collection et de débuter la saison du bon pied comme l'a avoué Thiago Silva dans une interview accordée au site officiel du PSG.

"Non. Bien sûr, il est important de gagner ce premier match de la saison et de la débuter avec un titre. Rennes est une bonne équipe, notamment sur les plans physique, technique et mental. Elle l’a montré au Stade de . Samedi, elle sera prête. Cette équipe joue avec intelligence. On veut bien se préparer pour bien commencer la saison. Il y a un titre à aller chercher, et c’est très important pour nous et pour le club", a confessé le Brésilien.

"Bien intégrer les recrues"

Thiago Silva a souhaité la bienvenue aux recrues du PSG et compte sur leur adaptation rapide au sein du collectif parisien : "J’espère qu’ils vont s’intégrer rapidement. On va tout d’abord discuter avec eux… puis les écouter chanter ! Cela leur permettra de bien se sentir au sein du groupe. C’est important. J’avais très mal chanté à mon arrivée ! Mais le plus important est de sentir que l’on fait partie d’un groupe, et de se sentir à son aise".

Le capitaine du PSG n'a pas eu beaucoup de vacances après la Copa America mais est gonflé à bloc : "Je suis habitué à avoir des vacances de courte durée. Cela fait partie de notre métier. Nous sommes tous très motivés à l’idée de commencer la saison, déterminés à bien travailler et à bien se préparer. Les reprises sont toujours difficiles sur le plan physique, mais on est heureux d’être ici. Il faut maintenant se focaliser sur le travail".

Le Brésilien est revenu sur son succès en Copa America au début de l'été : "C’était magnifique ! L’équipe a très bien joué durant la compétition. Gagner ce trophée aux côtés de Marquinhos, avec qui je suis habitué à jouer, a été fantastique. Entre nous tout est facile, simple. On doit aussi féliciter les attaquants, qui ont beaucoup travaillé sur le plan défensif. Porter le maillot de la Seleção est toujours particulier. Nous avions quasiment l’obligation de nous imposer chez nous, au . On sait qu’il n’est jamais facile de gagner un match de football. Nous avons bien travaillé et étions bien préparés. On a fait ce qu’il fallait, et on a mérité de gagner".