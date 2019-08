PSG-Rennes - Kylian Mbappé, un premier message à faire passer

Ce samedi, lors du Trophée des Champions face au Stade Rennais, l'attaquant du Paris Saint-Germain sera encore au coeur de toutes les attentions.

Présent en conférence de presse vendredi, en , Kylian Mbappé effectuait sa rentrée face aux médias. Habile en communication, comme à son habitude, l'attaquant du retrouve cette fois la douce odeur de la compétition, ce samedi, face au , en marge du . Un match forcément spécial, étant donné qu'un titre, bien que pas des plus prestigieux, est en jeu.

"Je pense que je suis revenu avec de très bonnes intentions. J'essaye de donner le meilleur de moi-même. Pour l'instant, tout se déroule très bien et j'espère qu'on rentrera à Paris avec le trophée", avait notamment déclaré Kylian Mbappé, vendredi. Glaner un trophée, face au Stade Rennais, le natif de Bondy en avait justement été incapable en mai dernier, s'inclinant en finale de après une prestation négligée.

"Je préfère gagner des titres sans marquer, à choisir"

Mais cette fois, nul doute que le Champion du Monde 2018 aura à coeur de faire passer un message, lui qui sera forcément animé par un léger esprit de revanche. Un esprit de revanche qui était vraisemblablement déjà présent face aux journalistes, à qui l'ancien joueur de l'ASM reprochait d'avoir publié des informations érronées à son encontre ces dernières semaines.

"On échange souvent avec le coach. On discute de tout ce qui est terrain, de l'animation, de l'équipe. Je suis très surpris que certains d'entre-vous disent que je veux jouer n°9. Je n'ai jamais dit ça lors de nos réunions", a ainsi pesté le meilleur buteur du club la saison dernière.

"On a un n°9, c'est Edi. C'est un grand joueur et moi, je ne viens pas pour prendre la place des grands joueurs. Je veux jouer avec eux. Mais je l'avais déjà dit. Je préfère gagner des titres sans marquer, à choisir. Pour moi, ce sont les titres qui importent, ce sont les titres qui restent", a ensuite ajouté Kylian Mbappé, dans des déclarations qui ne manqueront pas de faire plaisir à son partenaire d'attaque. Gagner un titre en marquant, voici un objectif à première vue accessible pour la star parisienne ce samedi, à condition d'aborder ce match face aux Rennais avec plus de sérieux et d'application qu'au Stade de .