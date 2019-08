PSG-Rennes - Julien Stéphan : "Koscielny ? C'est un très bon joueur, mais..."

L'entraîneur rennais a évoqué la piste Koscielny en marge du Trophée des Champions qui va opposer les Bretons au PSG samedi (13h30, heure française).

Les absents

Julien Stéphan : Ce n'est pas évident, mais je n'ai plus d'hésitation. Malgré tout, ça reste un privilège d'être là. On ne va pas se plaindre d'être ici pour le . Pour nous, c'est une fierté d'être là face au .

L'acclimatation

C'est très humide, ça aura forcément des répercussions sur les organismes, sur un terrain assez lourd qui pourrait se dégrader facilement. Mais on n'a pas le choix. On est arrivés hier et on verra demain dans quelle mesure ça nous posera des problèmes ou pas.

Le risque d'un résultat traumatisant

Je préfère prendre le bon côté des choses, mais il est clair que le PSG est clairement favori. J'attends que l'équipe soit disciplinée et courageuse. Je n'ai pas envie de noircir le tableau. Paris est favori, est très fort, mais on va venir là avec notre envie, notre générosité et de solidarité.

Les jeunes

On a onze jeunes qui sont issus de la formation. La formation fait partie de l'ADN du club, on souhaite les développer, ça leur permet de prendre de l'expérience. Que ce soit en termes d'attitude et de comportement, je n'ai rien à leur reprocher, mais ça reste de très jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir pour être fin prêts au football séniors.

Le brassard de capitaine

Damien (Da Silva) est exemplaire. Il représente toutes les valeurs que doit avoir un capitaine. Il présente toutes les garanties nécessaires.

La piste Koscielny

C'est un très bon joueur qui appartient à un très bon club. Pour l'instant, il est sous contrat. Je ne peux pas en dire plus.

La tactique

On a visité différents systèmes depuis le début de la préparation. Je suis sûr que les essais qu'on a fait vont nous servir pour la suite. Je sais qu'on sera capable de s'adapter rapidement, mais je définierai ça uniquement quand le mercato sera clos et que l'effectif sera complet.

Benjamin Quarez, au Shenzhen Universiade Sports Center