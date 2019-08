PSG-Rennes : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

Le Paris Saint-Germain affronte Rennes ce samedi à Shenzhen. Chaîne TV, streaming, compos... Goal vous dit tout sur le Trophée des Champions.

Le PSG affronte Rennes ce samedi (13h30, heure française) dans le cadre du . Un match de prestige, à Shenzhen, qui va opposer le Champion de et le dernier vainqueur de la . Le premier grand rendez-vous de la saison 2019/2020.

Match PSG-Rennes Date Samedi 03 août 2019 Coup d'envoi 13h30

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En France, PSG-Rennes est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante beIN Sports 1.

Chaîne TV Streaming beIN Sports beIN connect

Compositions et infos d'équipes

Position Le groupe du PSG Gardiens Areola, Trapp, Bulka Défenseurs Kehrer, Mbe Soh, Kouassi, Bernat, Kurzawa, Bakker, Zagre, Meunier, Yapi, Diallo, Dagba, Marquinhos, Silva Milieux Herrera, Aouchiche, Draxler, Sarabia, Paredes, Di Maria, Verratti Attaquants Mbappé, Jesé, Cavani, Choupo-Moting

La compo probable du PSG : Areola - Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Sarabia, Cavani, Mbappé.

Principaux absents : Neymar, Draxler (suspendus), Kimpembe (reprise), Nsoki, Hemans, Innocent, Güçlu, Toufiqui (non retenus)

Position Le groupe de Rennes Gardiens Koubek, Salin Défenseurs Boey, Da Silva, Gélin, Maouassa, Morel, Nyamsi, Soppy Milieux Bourigeaud, Camavinga, Da Cunha, Del Castillo, Gboho, Grenier, Johansson, Léa Siliki, Tait, Trouillet Attaquants Hunou

La compo probable de Rennes : Koubek (ou Salin) - Gélin (ou Nyamsi), Da Silva, Morel - Bourigeaud, Léa-Siliki, Grenier, Camavinga (ou Gélin), Maouassa - Tait, Hunou.

Principaux absents : Niang, Sarr, Bensebaini, Traoré, Doumbia (retour de CAN), Sakho, Guitane, Poha, Laurienté (non retenus)

Avant-match

C'est dans la peau du favori que le va aborder le Trophée des Champions. Les Parisiens, qui restent sur une large victoire 3-0 contre le Sydney FC en amical, tenteront de prendre leur revanche sur les Bretons, qui les avaient battus en avril dernier en finale de la Coupe de France (2-2, 5-6 tab).

Si Paris, tenu en échec par et l' , a connu quelques accrocs depuis la reprise, Rennes n'a pas non plus abordé ses matches de préparation de la meilleure des manières. Les Bretons n'ont d'ailleurs pas remporté un seul match et n'ont marqué qu'un but en quatre sorties.

Rappelons que Neymar sera absent en raison d'une suspension. Il a participé malgré tout aux deux dernières séances collectives de son équipe, "avec un bon état d'esprit", selon son coach Thomas Tuchel qui a évoqué la situation du Brésilien en conférence de presse vendredi.