PSG-Reims (0-2) : Choupo-Moting touché aux côtes

L'attaquant international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting est sorti sur blessure juste avant la mi-temps, remplacé par Angel Di Maria.

Voilà une nouvelle dont Thomas Tuchel se serait bien passé. Titulaire ce mercredi contre Reims (0-2), l'international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a dû céder sa place sur blessure avant la mi-temps, remplacé par Angel Di Maria (42e).

Pour cette rencontre, l'entraîneur parisien était déjà privé de nombreux éléments : Mbappé (reprise), Cavani, Dagba, Kehrer, Draxler, Icardi (blessés) et Verratti (suspendu). Il avait également décidé de se passer des services de Thiago Silva et Idrissa Gueye, non retenus pour la réception de Reims.

Et il a donc perdu Choupo-Moting sur blessure. L'attaquant souffre de douleurs aux côtes.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.