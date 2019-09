PSG-Real Madrid, Raphaël Varane : "Jamais facile de jouer contre Paris"

Le défenseur français était en conférence de presse ce mardi avant le choc PSG-Real en Ligue des champions mercredi (21h) au Parc des Princes.

Les ambitions du

Raphaël Varane : L'objectif, c'est toujours de gagner. On a toujours cette ambition à Madrid. On est des compétiteurs. C'est un club où l'exigence est très élevée. Il y a eu des changements, mais l'ambition reste la même. On aborde le match de demain avec l'ambition de gagner. Qu'il y ait beaucoup de changements ou pas, on veut toujours gagner.

L'absence de la MCN

Des joueurs de très haut niveau ne pourront pas jouer demain [pour le PSG, ndlr]. Ca fait partie d'une saison. Mais quels que soient les joueurs qui vont jouer, on va essayer de contrer leurs plans et tenter de les contrer en réalisant un match plein.

Une recette pour gagner la C1 ?

J'aimerais bien avoir une recette spéciale, mais l'important c'est de ne rien lâcher. Je ne pense pas que ce soit une question de chance au tirage. Il faut être efficace, tuer les matches quand on en a l'occasion. Ca se joue sur des petits détails au plus haut niveau. C'est pour ça que c'est aussi exigeant. Ca demande une concentration de tous les instants. Il faut y croire chaque match et aborder chaque rencontre comme une finale.

Le PSG

Ce n'est jamais facile de jouer contre Paris, à Paris en plus. On s'attend à un match compliqué où il faudra faire peu d'erreurs et mettre beaucoup d'intensité pour gagner.

L'expérience du Real en C1

L'expérience, c'est toujours un plus, mais ça ne fait pas tout. On connaît la difficulté. Paris commence à engranger de l'expérience. Un beau match nous attend demain. On sait comment l'aborder. On va essayer d'être le plus serein possible et le plus appliqué dans ce qu'on va faire. On vient avec l'ambition de gagner.

Benzema

En l'absence de Sergio Ramos et Marcelo, c'est (Benzema) le plus ancien du groupe. Il est en forme en ce moment. Il a beaucoup de maturité, c'est un joueur très complet et bien sûr qu'on a besoin de lui dans ce genre de match et toute la saison.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.