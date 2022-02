Avant la rencontre, Kylian Mbappé était l’homme le plus attendu. Ce fut pareil après la rencontre : tout le monde s’arrachait celui qui a fait chavirer le Parc dans un bonheur presque inattendu. Alors que les informations et rumeurs autour de son départ en fin de saison (vers le Real Madrid ?) ont rythmé ces derniers jours, l’international français est revenu en zone mixte sur le contexte entourant ce match et décrit en détail comment il a fait basculer la rencontre.

Au vu du contexte qui vous entourait avant ce match, vous sentiez-vous attendu ? Que représente ce but pour vous ?



Bien sûr je savais que j’étais attendu. Peut-être un peu plus que d’habitude. Mais je pense que je suis devenu ce genre de joueur qui est toujours attendu. Et bien sûr qu’il y avait ce contexte particulier qui pesait au-dessus de ma tête, mais je voulais vraiment me concentrer sur mon football, comme je l’ai fait ces dernières semaines, parce que c’est là où je suis le meilleur. Le but ? Il nous donne un avantage pour la qualification. On va là-bas (à Madrid) un peu plus soulagés mais pas qualifiés non plus.

Parlez-nous de votre but dans les toutes dernières secondes du match…



Je suis toujours concentré. C’est le lot de tous les grands attaquants. Et c’est l’avantage d’être attaquant : tant que l’arbitre n’a pas sifflé, on peut décanter la situation et avoir une opportunité de faire la différence. Sur le but, j’ai l’avantage de très rapidement entrer dans la surface ce qui fait que je suis maître de mon destin, maître de mon action. Ils sont en train de reculer, ils ne savent pas trop s’ils doivent intervenir, il y a déjà eu un penalty dans le match… Mais moi je savais ce que je voulais faire : me mettre dans les meilleures conditions pour tirer ou pour pouvoir déborder. Donc je passe entre les deux défenseurs et après j’arrive à la glisser entre les jambes de Courtois.

Avez-vous été surpris par le Real Madrid ?



Surpris ? Non. Le Real Madrid est une des meilleures équipes du monde. Ça fait partie des équipes qui savent s’adapter. C’est une équipe intelligente. Peut-être qu’il se sont dit qu’on était dans un bon jour et que c’était peut-être mieux de jouer comme ça. Maintenant au match retour, je suis sûr qu’ils ne vont pas jouer comme ça. Nous aussi ça nous est arrivé, notamment contre Manchester City ou le Bayern : quand l’adversaire manie bien le ballon vous revoyez vos plans et vous jouez différemment. Mais le match retour sera complètement différent et il faudra être prêt.

D’ici le match retour, pensez-vous pouvoir retrouver des automatismes avec Neymar et Messi sachant que Neymar a manqué les deux derniers mois de compétition ?



On a trois matchs (contre Nantes, Saint-Étienne et Nice) pour travailler ces automatismes-là. C’est vrai qu’on n’a pas beaucoup joué ensemble mais avec ce type de joueurs, tu n’as pas besoin de beaucoup de temps de jeu. On l’a vu : Ney quand il est entré a apporté tout de suite un souffle différent. On va essayer de faire en sorte qu’il se remette bien, qu’il soit en rythme et en confiance.