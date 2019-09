PSG-Real Madrid : Entre Di Maria et Gueye, qui a été l'homme du match ?

L'attaquant argentin et le milieu de terrain sénégalais ont été des acteurs majeurs du succès du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (3-0).

Le a été au rendez-vous pour ses retrouvailles avec la mercredi soir. Appliqués et déterminés, les hommes de Thomas Tuchel ont dominé le (3-0) avec deux joueurs qui sont sortis du lot : Angel Di Maria, auteur d'un doublé, et Idrissa Gueye, dans tous les bons coups face aux Merengue.

Di Maria flamboyant, Gueye impérial

Malgré les absences de Kylian Mbappé et d'Edinson Cavani, blessés, et de Neymar, suspendu, l'ailier argentin a brillé face à son ancienne équipe avec deux buts inscrits avant la mi-temps. Souvent performant en Ligue des champions, 'Fideo' a enflammé le Parc des Princes qui n'attendait que ça.

Du côté de Gueye, le contenu de sa prestation fera date. Impérial au milieu de terrain, l'international sénégalais positionné un peu plus haut que d'habitude n'a pas laissé respirer Toni Kroos et Casemiro. Avec plus de 90% de passes réussies et de nombreux ballons récupérés, l'ancien joueur du LOSC est déjà adopté par sa nouvelle équipe. "C’est le type de joueurs dont on avait besoin, bien sûr. C’est une machine, il n'arrête jamais de courir et a gagné beaucoup de ballons", a d'ailleurs souligné Thomas Tuchel.

Sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter), nous vous demandons qui selon vous a été l'homme du match pour le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Dans des registres différents, Angel Di Maria et Idrissa Gueye ont marqué les esprits mercredi soir.

Le club de la capitale a idéalement démarré son aventure avec ce probant succès. Il faudra répéter cette intensité dans deux semaines avec un déplacement bouillant à Istanbul pour défier le de Radamel Falcao, accroché par Bruges (0-0) pour son entrée en lice.

Qui a été l'homme du match entre Angel Di Maria et Idrissa Gueye ?