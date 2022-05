PSG - Real Madrid : Aurélien Tchouaméni sort du silence sur son avenir !

Dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Liverpool, le milieu de terrain de l'AS Monaco s'est exprimé sur son avenir.

Après le feuilleton Kylian Mbappé, un autre international français est au centre des attentions sur le marché des transferts : Aurélien Tchouaméni. Le milieu de Monaco, qui a un accord de principe avec Liverpool et le Real Madrid, est au centre d'une nouvelle bataille entre les Merengue et le PSG qui a fait un push de dernière minute pour s'attacher les services du milieu français. Dans une interview accordée à CNN, Aurélien Tchouaméni a forcément été confronté à des questions sur son avenir. Si le PSG n'a pas été évoqué, l'international français n'a pas souhaité affiché sa préférence concernant sa prochaine destination et n'a pas tranché entre Liverpool et le Real Madrid.

"Les meilleurs clubs du monde me veulent ? Je suis dans une bonne position"

"Pour être honnête, je ne pense pas à ça. J'aime les deux : Je peux regarder les matchs espagnols et les matchs anglais. C'est différent de jouer en Espagne et c'est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c'est juste une question d'adaptation. Est-ce que je prête attention aux rumeurs ? C'est drôle parce qu'avec mes amis, Benoit Badiashile et Djibril Sidibé, chaque matin ils me disent bon ok tu vas aller dans ce club et le lendemain c'est un autre club. Mais c'est bien d'être dans cette situation parce que ça veut dire que je suis dans une bonne position", a analysé Aurélien Tchouaméni.

Aurélien Tchouaméni au centre d'une autre bataille entre le PSG et le Real Madrid

"J'ai beaucoup travaillé pour être dans cette position et avoir les meilleurs clubs qui me veulent. Mais au final, c'est juste des rumeurs sur les réseaux sociaux. Le plus important pour moi c'est d'être bon à l'entraînement, au prochain match et ensuite si ça doit arriver, nous verrons. Mais pour moi, ce n'est pas important. Pourquoi je pourrais rester à Monaco ? J'ai des supers coéquipiers, on va essayer de se qualifier pour la Ligue des champions, donc comme je l'ai dit jouer la C1 dans ce stade avec mes amis, avec ce staff, c'est une belle ambition pour moi", a ajouté le joueur de l'AS Monaco.

"Je suis ambitieux"

Invité à ce décrire, Aurélien Tchouaméni a insisté sur la personnalité très importante dans son jeu : "Je suis un joueur box-to-box, j'essaye d'être le lien entre les joueurs défensifs et offensifs. J'essaye de marquer des buts pour aider mon équipe. Je suis une personne ambitieuse. Chaque fois que je fais quelque chose, je veux tout simplement gagner. Si je veux être excellent, je dois m'adapter pour trouver des choses qui me permettront de grandir en tant que joueur.

Depuis son arrivée à l'AS Monaco en 2020, le joueur de 22 ans n'a cessé de progresser et s'est notamment inspiré de Cesc Fabregas qui évoluait à ses côtés : "Quand je suis arrivé ici, ma première idée a été de lui (à Fabregas) poser beaucoup de questions sur ses mouvements, sa façon de donner le ballon, a expliqué Tchouaméni. Pour moi, c'est facile car j'ai à mes côtés l'un des meilleurs milieux de terrain du football, il m'aide beaucoup... J'ai tout ici pour me développer et grandir en tant que joueur."

"Quand j'avais 18 ans et que je faisais un mauvais match, beaucoup de gens disaient que je n'étais pas capable de jouer dans ce championnat, ou que je n'avais pas le niveau. Et je me suis dit : 'OK, peut-être qu'ils ont tort, ou peut-être pas'. C'est difficile d'y penser parce que vous êtes très jeune, mais vous devez faire avec. C'est pourquoi je travaille avec un psychologue du sport qui me permet de gérer les attentes et de savoir que, quoi qu'ils disent, je continue à faire mon travail", a conclu Aurélien Tchouaméni. Les attentes sont désormais énormes autour de l'international français qui a l'embarras du choix concernant son avenir.