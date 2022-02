PSG-Real Madrid : l'affiche officielle et la bande-annonce du match dévoilées

Quelques heures avant le coup d'envoi de PSG-Real Madrid, le club parisien a dévoilé l'affiche officiel du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Cette affiche a été réalisée par l'artiste polonais Filip Pagowski et souligne une confrontation épique et populaire. Au premier plan, deux joueurs stylisés se disputent le ballon tandis que s'étendent en lettres capitales les noms des deux clubs mythiques, fiers représentant du football latin. Par un jeu de typographies aux couleurs de Paris et Madrid, l'artiste renvoie à l'imaginaire d'anciennes affiches de spectacle et au caractère populaire de la fête footballistique.

Les affiches officielles sont depuis quelques années un rendez-vous traditionnel pour tous les fans du club PSG. Elles sont réalisées avant chaque match européen, lors des tournées estivales ainsi que pour les grands matches de coupe ou de championnat.

L'affiche signée Filip Pagowski est la 42e réalisée par le Paris Saint-Germain depuis leur instauration en 2015. Le PSG a déjà collaboré avec de nombreux artistes tels que Ceizer, Kongo, La Boca, Tyrsa, Parede, ou encore Sanghun Kim.

Il est possible de les acheter en se rendant sur le site officiel du club : « PSG – Affiches de match ».

Le PSG a également profité de ce match de prestige face au Real Madrid pour dévoiler une bande-annonce qu'il est possible de voir sur le site internet du PSG : « La bande-annonce de Paris - Real Madrid ! ».