Pas suffisamment remis, Cavani devrait rater le choc PSG - Real Madrid

Un communiqué du PSG, publié lundi, suggère que l’attaquant uruguayen pourrait ne pas être rétabli pour le duel face au Real en Ligue des Champions.

Le PSG fait son entrée en lice en Ligue des Champions mercredi soir. Et, pour ce retour sur la scène continentale, les champions de se sont vus proposer un gros client, en l’occurrence le . Pour ce duel face aux Merengue, Thomas Tuchel aurait aimé disposer de toutes ses forces vives, mais ça ne sera pas le cas.

Les Parisiens vont être privés de Kylian Mbappé, blessé aux ischio-jambiers et qui ne pourra pas faire son retour avant la fin du mois. Et en plus de l’international tricolore, il y aurait de sérieuses chances pour que l’autre atout offensif de l’équipe, à savoir Edinson Cavani, fasse également une croix sur ce rendez-vous continental.

🔴🔵 Edinson Cavani trop juste pour #PSGREAL. Il ne devrait reprendre l'entraînement collectif qu'en fin de semaine, comme Kylian Mbappé. Kehrer et Draxler encore out, Dagba absent 2/3 semaines #PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 16, 2019

Pas de retour programmé pour Draxler et Kehrer

L’Uruguayen avait été immobilisé en même temps que Mbappé en raison d’une blessure à la hanche. Toutefois, son processus de rétablissement a été plus rapide que celui de son compère d'attaque. Les derniers échos le concernant étaient même très encourageants vu qu’il avait repris le chemin de l’entrainement. Malheureusement, ces certitudes viennent d’être balayées par une dépêche du club parisien.

L'article continue ci-dessous

En faisant un point médical, le PSG a précisé que le duo d’attaque connait une "bonne évolution" et que "la reprise complète avec le groupe se fera en fin de semaine". L’un comme l’autre devraient donc en principe rater le choc face aux Merengue.

D’autres joueurs parisiens sont aussi à l’infirmerie actuellement, comme Colin Dagba, qui s’est blessé samedi face à (1-0). Le latéral droit ne reviendra pas avant 2 ou 3 semaines. Par ailleurs, Julian Draxler et Thilo Kehrer poursuivent leurs soins et aucune date n’a encore été fixée pour leur retour à la compétition.