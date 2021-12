PSG : Ramos et les titis à l'entraînement avant Feignies-Aulnoye (N3)

Avant son dernier match de la saison face à Feignies-Aulnoy en Coupe de France, le PSG a quelque peu rajeuni. Mauricio Pochettino a convoqué quelques titis à l'entraînement qui précède ce déplacement dans le Nord.

Ramos présent dimanche ?



Depuis jeudi, Ismael Gharbi et El Chadaille Bitshiabu s'entraînent avec le groupe pro et ont été rejoints par Edouard Michut et Xavi Simons vendredi. Tous étaient à l'entraînement ce samedi, accompagnés aussi par Nathan Bitumazala, alors que Sekou Yansané, lui, était absent.



Dimanche à Valenciennes, le technicien devrait malgré tout pouvoir compter sur le jeune titi mais aussi sur Nuno Mendes, de retour de blessure et très certainement sur Sergio Ramos, lui aussi présent avec le reste du groupe ce samedi matin.

Bernat et Rafinha absent



En revanche, Rafinha et Juan Bernat (lésion aux ischio-jambiers) étaient eux absents et pourraient rester à Paris, tout comme Achraf Hakimi, suspendu pour l'occasion.



Du côté des gardiens, Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico et Alexandre Letellier étaient en action. Si l'on en croit la logique de Pochettino dans la rotation des gardiens, c'est le Costaricain qui devrait démarrer dans les buts.