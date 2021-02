PSG, Rafinha : "Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ?"

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, désormais au PSG, a évoqué la "remontada" et espère aider le club de la capitale à tourner la page.

La remontada de 2017 est encore dans toutes les têtes. Ce mardi, le PSG retournera au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone et définitivement tourner la page de l'élimination brutale de 2017. Dans une interview accordée à Le Parisien, Rafinha est revenu sur le spectre de la "remontada" qui a longtemps pesé sur la tête des joueurs du Paris Saint-Germain, et il espère pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour éliminer le Barça cette saison.

"C'est normal que le PSG ait pu souffrir aussi longtemps. Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ? Mais la chance, c'est qu'aujourd'hui, on a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied, qui gêne ici à Paris. Les aider à surmonter ça ? Non. Ils n'ont pas besoin d'aide pour savoir qu'ils ont une opportunité énorme, pour trouver de la motivation pour un tel match. Je peux vous dire que tous les joueurs de ce club ont envie d'entrer sur le terrain et de gagner cette rencontre. La clé, ce sera cette motivation que tout le monde trouvera pour pouvoir battre le Barça", a expliqué le milieu de terrain de 28 ans.

Rafinha se sent bien au PSG : "Dans le vestiaire, c'est incroyable. Si vous me demandez en quoi j'ai été surpris en arrivant, je dirais que c'est cela, l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Et je crois que ça se voit sur le terrain. Ce n'est pas obligatoire pour gagner, mais c'est important. La concurrence pèse sur l'ambiance ? Pas de manière négative. Je crois que cet esprit de compétitivité permet à chacun de ressortir le meilleur. Pour jouer, c'est très compliqué. Tout le monde ne peut pas être titulaire. C'est difficile de gérer cela".

"Le Barça m'a tout donné"

L'article continue ci-dessous

"Icardi, Neymar, leur présence a-t-elle joué dans mon arrivée ? Oui. C'est logique. Ce sont des coéquipiers depuis longtemps. Alors qu'ils te demandent de les rejoindre, ça te donne encore plus envie. Mais dans mon cas, le projet présenté par le club m'a semblé très attractif, ambitieux. Je rejoins un très grand club. Je me suis engagé trois ans. Je sais que la première année est toujours la plus difficile, mais je me suis adapté rapidement", a ajouté l'ancien du Barça et de l'Inter.

Cet été, Rafinha a retrouvé son compatriote, Neymar, avec qui il joue en sélection nationale, mais surtout qu'il a connu au quotidien au FC Barcelone : "Un Neymar différent de celui du Barça ? Cela faisait quatre ou cinq ans que nous n'étions plus dans le même vestiaire. Mais je vois une personne qui a évolué. Il est un joueur et un homme plus mature. Il a 29 ans désormais, le temps passe. Je le vois vraiment plus mûr".

Le milieu de terrain brésilien a avoué qu'il avait toujours un lien fort avec le FC Barcelone : "Le Barça m'a tout apporté. Ils m'ont tout donné. J'ai tout appris ou presque au centre de formation du Barça. J'ai beaucoup d'affection pour cette période. J'ai grandi à Barcelone, j'y ai vécu treize ans, je me sens aussi catalan. J'ai appris comme footballeur avec le Barça, mais aussi comme personne dans cette ville. Pour moi, le Barça sera toujours particulier".