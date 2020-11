PSG, Rafinha : "Neymar est plus mature"

Après avoir rejoint le PSG lors du dernier jour du mercato estival, Rafinha a confié à Telefoot que son amitié avec l'attaquant parisien Mauro Icardi a joué un grand rôle dans ce transfert.

"Icardi m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et je dois avouer que sa présence m'a motivé à venir ici".

Jouer avec Neymar constitue aussi des rertrouvailles pour l'ancien joueur du Barça et pour Rafinha, le Brésilien a changé pour le meilleur.

"J'ai retrouvé un joueur beaucoup plus mature qu'au Barça. Neymar, c'est la classe mondiale, l'un des meilleurs du monde. C'est un privilège de jouer avec lui", louange-t-il, avant d'évoquer le prochain rendez-vous importantissime du champion de en Ligue des Champions.

