PSG, Rafinha de retour à l’entraînement collectif, Kurzawa bien présent

Touché par le Covid-19, Rafinha a fait son retour à l’entraînement collectif, ce lundi. Touché contre Angers, Kurzawa était bien présent.

Malgré l’absence de Mauricio Pochettino à cause du Covid-19, les joueurs du PSG pouvaient avoir le sourire pour la reprise de l’entraînement ce lundi. Après un jour de repos accordé suite à leur victoire sur la pelouse d’Angers, les Parisiens ont retrouvé leur fauteuil de leader grâce à la défaite de l’OL contre Metz. Une semaine parfaite après la victoire lors du contre l’OM.

Sans leur entraîneur placé en isolement, les coéquipiers de Neymar vont enfin avoir une semaine pleine pour s’entraîner et ainsi préparer au mieux la réception de , vendredi. C’est donc sous la direction de Jesus Perez et Miguel d’Agostino que les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin du Camp des Loges.

Pour cette séance, le staff parisien a pu compter sur un retour. Celui de Rafinha. Positif au Covid-19 à la fin de l’année, le milieu brésilien avait loupé les quatre premières rencontres du PSG en 2021. S’il avait repris l’entraînement individuel la semaine dernière, l’ancien du Barça avait été jugé trop juste pour faire le déplacement à Angers. Il devra donc encore patienter avant d’évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur.

L'article continue ci-dessous

Après Neymar, Kimpembe, Danilo Pereira et Leandro Paredes la semaine dernière, c’est encore une bonne nouvelle pour Pochettino qui voit l’infirmerie parisienne se désemplir petit à petit. Thilo Kehrer et Colin Dagba (Covid) étaient les seuls absents de la séance, en plus du blessé de longue date Juan Bernat et Alexandre Lettelier, touché au coude. Sorti sur blessure en terres angevines, Layvin Kurzawa ne s’est pas rajouté à cette liste puisque le latéral gauche était bien présent à l’entraînement collectif.

Auteur du but de la victoire, l’ancien Monégasque avait dû laisser ses partenaires à dix minutes de la fin à cause d’une alerte au mollet. Une sortie plus par précaution, l’international français (13 sélections) ne souffrant donc pas d’une blessure musculaire comme ce qui avait été craint au moment de sa sortie.