PSG - Rabiot laisse un message sur Instagram

Adrien Rabiot a laissé un message sur son compte Instagram. Le joueur se montre en train de s'entraîner.

Depuis jeudi, Adrien Rabiot ne s'entraîne plus sur les installations du centre de formation. Il a été autorisé à revenir au centre d'entraînement des pros.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a posté une photo de lui en train de s'entraîner avec Antoine Bernede et Yacine Adli (qui n'ont pas pris part au séjour à Doha et ne sont plus dans le groupe pro.)

Rabiot a ainsi écrit "Work Hard, Play Ha... Work Hard Only !"