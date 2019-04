PSG - Rabiot de retour à l'entraînement mercredi ?

Adrien Rabiot reprendra l'entraînement avec le reste du groupe professionnel ce mercredi à en croire L'Equipe après avoir été mis à pied.

Adrien Rabiot devrait faire une nouvelle fois son retour à l'entraînement avec le groupe professionnel du PSG ce mercredi. Selon L'Equipe, le milieu de terrain de 24 ans reprendra l'entraînement en même temps que ses coéquipiers, au repos pendant deux jours après le match nul contre (2-2), et qui reprendront donc mercredi pour préparer le déplacement à qui pourrait voir les Parisiens être sacrés champions de , dimanche (21h).

Un match auquel ne participera pas le joueur formé au club, dont la situation sportive ne devrait pas évoluer d'ici la fin de son contrat, en juin prochain. C'est ce que déclarait son entraîneur, Thomas Tuchel, en conférence de presse samedi dernier, avant la rencontre face aux Alsaciens. "Je ne sais rien de ce qui se passe car cela concerne le joueur et le club. J’ai tout dit à ce sujet. Je peux juste dire que la situation ne va pas changer d’ici à la fin de saison", avait ainsi déclaré le technicien allemand.

L'article continue ci-dessous

Mis à pied à titre conservatoire après avoir "liké" une vidéo de Patrice Evra célébrant la qualification de aux dépens du club de la capitale et avoir été aperçu en boîte de nuit le soir du match, Adrien Rabiot avait rencontré les dirigeants parisiens le 27 mars dernier afin d'être fixé sur les sanctions retenues à son égard. Alors que certains évoquaient la possibilité d'un licenciement, l'international français avait écopé d'une mise à pied de six jours, selon les informations de RMC Sport.

Une sanction expliquée dans un courrier datant du 3 avril et adressé au joueur : "Ce like a causé un trouble caractérisé au sein du club compte tenu notamment de la répercussion médiatique qui s’en est suivie mais surtout des graves incidents qui se sont déroulés lors de l’entraînement au Parc des Princes le dimanche 10 mars avec les supporters qui vous ont clairement mis en cause. Vous êtes obligés à un devoir de loyauté et de réserve... C'est d’autant plus intolérable que cela a nui à la cohésion et à la sérénité de l’équipe à laquelle vous appartenez", y était-il écrit, toujours selon RMC Sport.

Le joueur, absent des terrains depuis le 11 décembre et un déplacement sur la pelouse de Belgrade en (4-1), ne devrait plus porter le maillot de son club formateur et devra relever un nouveau challenge lors du prochain mercato estival. Adrien Rabiot avait débuté en professionnel avec les Rouge et Bleu le 26 août 2012 contre (0-0) en championnat . Il compte 227 apparitions toutes compétitions confondues avec les PSG.