PSG - Quatre buts en championnat et hué par ses propres fans : la première saison de Messi a-t-elle vraiment été si mauvaise ?

Avec seulement quatre buts en Ligue 1, et à quatre journées de la fin de la saison 2021-22, voici un Lionel Messi comme on ne l'a jamais vu. À Barcelone, le septuple Ballon d'Or a régulièrement atteint des chiffres de buts astronomiques. Pendant 12 saisons consécutives au Camp Nou, Messi a marqué au moins 25 buts en championnat, dont un total de 50 buts en 2011-2012, à peine croyable. Cependant, pour sa première aventure loin de son club formateur, il est peu probable qu'il atteigne les deux chiffres.

L'évolution de Messi, plus passeur que buteur

En effet, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a indiqué jeudi que l'objectif était plutôt de faire en sorte que Kylian Mbappé termine à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, ce qui fait sans doute partie de l'offensive de charme du club pour tenter d'éloigner le champion du monde 2018 des griffes du Real Madrid. La saison explosive de Mbappé s'est faite, dans une certaine mesure, au détriment de Messi, qui a vu son rôle sur le terrain subtilement modifié, passant de celui de leader à celui de soutien.

Cela est dû, du moins en partie, à l'adaptation compliquée de Messi au football français, qui a propulsé Mbappé au premier plan de l'équipe. Il y a également eu un élément de malchance dans son faible nombre de buts. Après tout, aucun joueur des cinq grands championnats européens n'a touché le poteau plus souvent que Messi, qui l'a fait huit fois, soit deux fois plus que le nombre de ses buts.

Une année d'adaptation

Même si ses détracteurs aiment à dénigrer ses performances - même ses propres supporters l'ont hué cette saison - il y a des raisons légitimes pour lesquelles il a peiné. Pire encore, son niveau a été analysé en grande partie à travers le prisme des buts marqués.

Compte tenu de son nouveau rôle et des problèmes que le PSG a eu à évoluer en tant qu'équipe, les difficultés personnelles de Lionel Messi ont été exagérées, même s'il est indéniable que personne ne s'attendait à ce qu'il soit impliqué sur si peu de buts à ce stade de la saison. "C'est un championnat plus physique, où les matchs sont très disputés, où il y a beaucoup d'allers-retours", a déclaré Messi à Sport quelques semaines après son arrivée au PSG. "Les joueurs sont forts et rapides. Physiquement, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles vous gardent le ballon si vous ne pressez pas bien. La plus grande différence, cependant, est physique."

Mauricio Pochettino a également expliqué les défis auxquels son compatriote a été confronté. "Entre Covid, les blessures et la sélection argentine qui l'a appelé tous les mois, ses chances d'adaptation ont été limitées", a-t-il déclaré à El Pais en février. "Il n'a jamais chercher d'excuse et nous non plus. Mais il n'a jamais joué dans un autre club que Barcelone et quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, vous passez toujours par un processus naturel pour trouver votre place. Les blessures, les voyages et le fait de ne pas être avec vos coéquipiers, tout cela prolonge le temps d'adaptation de l'équipe ou le temps que vous trouviez la meilleure version de vous-même."

Le but du titre, la lueur d'espoir ?

Et il est évident depuis qu'il joue régulièrement que la magie perdure, mais pas de la manière dont les fans du monde entier se sont habitués à la voir. Au lieu d'être un buteur prolifique, Messi est devenu un pourvoyeur prolifique. À l'instar de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, qui a adapté son jeu en vieillissant pour devenir un avant-centre et donc plus prolifique, le Sud-Américain occupe désormais des poches d'espace entre le milieu et l'attaque pour offrir des opportunités aux autres, dont Mbappe est le principal bénéficiaire. Messi a offert 13 buts en championnat cette saison, à raison d'une passe décisive toutes les 138 minutes.

Il n'y a que quatre joueurs dans toute l'Europe qui ont joué plus de 10 matchs complets cette saison et qui sont sur le rythme d'une passe décisive toutes les trois heures. Le seul à éclipser Messi est son ancien coéquipier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. En termes de minutes par occasion créée, il est confortablement installé dans le top 20 des joueurs des cinq grands championnats européens, bien que Neymar soit en tête du PSG dans cette catégorie.

Il ne fait aucun doute que Messi affiche toujours des chiffres d'élite, mais ceux-ci sont différents de ceux auxquels les fans se sont habitués pendant la majeure partie des 15 années passées à Barcelone. Entre-temps, il y a eu des indices étincelants de ce dont il est capable lorsqu'on lui donne du temps et de l'espace. Son but en Ligue des champions contre Manchester City - son premier avec le club - a été exécuté dans son style caractéristique, mais le but contre Lens le week-end dernier, qui s'est avéré être celui qui a scellé le titre de la Ligue 1, l'était sans doute encore plus.