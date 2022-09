PSG : Quand Unai Emery demandait son avis à Tony Chapron sur l'arbitrage de la remontada

Quelques jours après le naufrage de Barcelone, Unai Emery avait demandé à M. Chapron son avis sur l'arbitre de Deniz Aytekin.

La défaite et l'élimination du PSG par le Barça au terme de l'incroyable remontada en 2017 a laissé des traces et continue de faire parler.

"M. Chapron, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre ?"

Quelques jours après le cauchemar, à l'issue d'un match de Ligue 1 contre Lorient, Unai Emery essayait de comprendre ce qui s'était passé sur la pelouse du Camp Nou.

C'est Tony Chapron, arbitre de cette rencontre face aux Merlus, qui raconte pour Canal+ : "A la fin du match, Unai Emery frappe à la porte de mon vestiaire.

"Je pensais qu'il était venu contester une décision que j'avais prise qui n'était pas très judicieuse. Lui il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient."

"Il me dit: 'Monsieur Chapron, j'ai une question à vous poster sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre?"

"J'ai menti à Emery"

Pris de court et ne voulant pas faire de tort à son homologue allemand, Deniz Aytekin, pointé du doigt après ce scénario totalement fou, Tony Chapron botte alors en touche.

"Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps, poursuit-il. J'ai menti à Emery et je lui ai répondu: 'Non je n'ai pas vu le match."

Une manière comme une autre de laisser transparaître implicitement son jugement sur la prestation de l'homme en noir ce soir-là.