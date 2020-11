PSG - Quand Tuchel croisait Verratti en discothèque avant Liverpool

Le quotidien L’Équipe nous raconte aujourd’hui une anecdote plutôt sympathique sur le milieu de terrain parisien et son entraîneur.

Il ne s’agit d’un secret pour personne : avant la pandémie sanitaire et la fermeture des boîtes de nuit, Marco Verratti n’était pas contre quelques escapades régulières dans ces établissements nocturnes. Et il lui est arrivé d’y croiser d’autres membres du PSG… à l’instar de son coach Thomas Tuchel !

La scène, racontée par L’Équipe dans son édition de lundi, remonte à un samedi de novembre, en 2018. Quelques jours avant un match décisif face au grand , finaliste l’an passé et sur le point de s’asseoir à nouveau sur le toit de l’Europe.

"Ce n'est pas sérieux Marco…"

Alors en boîte de nuit, Verratti avait donc eu la mauvaise surprise de tomber sur son coach, qui n’a pas apprécié : "Ce n'est pas sérieux Marco, je te remplace pour te reposer parce qu'il y a Liverpool mercredi…", avait reproché Tuchel à son joueur, lequel ne s’était pas démonté pour répondre.

"Oh, ça va ! J'allais partir, mais toi non plus, ce n'est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l'exemple", lui avait répondu le malicieux Verratti. Tout est bien qui finit bien : Paris l’avait emporté 2-1.