PSG, Puyol : "Il n'est pas trop tard pour que Messi revienne au Barça"

Lionel Messi serait le bienvenu à Barcelone s'il veut terminer sa carrière avec le club du Camp Nou, affirme Carles Puyol.

Lionel Messi a quitté le Barça il y a un an et a signé un contrat de deux ans avec le PSG. Cependant, le président Joan Laporta et l'entraîneur Xavi ont maintenu qu'ils seraient heureux de faire revenir le joueur de 35 ans au club, et son ancien coéquipier Puyol est le dernier barcelonais en date à vouloir que ce scénario se réalise.

"Leo sera toujours le bienvenue au Barça"

"Il n'est pas trop tard pour un retour de Leo Messi", a-t-il déclaré aux journalistes présent pour un tournoi de charité de paddle. "Il lui reste un an de contrat et beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période. Cela dépend de Xavi et de Leo, mais il sera toujours le bienvenu au Barca". Le contrat de Messi au PSG se terminera à la fin de la saison et son temps avec le club français ne s'est pas complètement déroulé comme prévu. Lui et son coéquipier Neymar ont souvent été raillés par les supporters de l'équipe la saison dernière, après l'élimination de la Ligue des champions.

Cependant, Messi et le PSG ont pris un bon départ cette saison et sont considérés comme des candidats à la victoire dans la compétition européenne. Le septuple Ballon d'Or a marqué trois fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, et a également délivré cinq passes décisives. Messi et ses coéquipiers entameront leur campagne de Ligue des champions cette semaine en affrontant la Juventus de Serie A lors du premier match de la phase de groupes, mardi.

"Le Barça a la meilleure équipe de Liga"

Outre le cas Lionel Messi, Carles Puyol s'est exprimé sur la course au titre en Liga et est confiant pour le Barça : "Je pense que le Barça a la meilleure équipe de la Liga, meilleure que celle de Madrid. Le Real Madrid et le Barça vont se battre pour la Liga jusqu'à la fin. Je me souviens des championnats qui se sont décidés sur 90 points, celui-ci va être l'un d'entre eux. Le Real Madrid a un gène compétitif en Ligue des champions, et cela les fait toujours faire partie des favoris. Au Barça, avec l'effectif que nous avons, nous devrions aussi être favoris."

L'ancien capitaine du FC Barcelone est heureux de la tournure des évènements dans son club. Le Barça est de retour sur le devant de la scène et la nomination de Xavi sur le banc de touche du club catalan en novembre dernier y est pour beaucoup : "Le conseil d'administration a fait un excellent travail avec les plans d'été et les nouvelles recrues. Maintenant, c'est à Xavi et aux joueurs de montrer qu'ils ont ce qu'il faut pour se battre pour tout".

"J'espère que tout le monde sera uni. Que ce soit Xavi, les joueurs ou les supporters, nous devons tous aller dans la même direction. Dans les moments compliqués, j'espère que vous (la presse) n'affichez pas des opinions qui provoquent des débats internes. Nous devons écouter tout le monde et travailler ensemble", a conclu Carles Puyol.