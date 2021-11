PSG : préparation physique, trêves internationales et petits pépins, la difficile intégration de Lionel Messi

Dans la dernière ligne droite des négociations entre Lionel Messi et le PSG, Paris a pu se rendre compte à quel point l'Argentin est un joueur à part. Alors que tout était réglé sur la durée de contrat, le salaire et les bonus, certains sponsors des deux parties, et notamment en matière de téléphonie mobile, négociaient eux les questions autour des droits d'images.





Ces ultimes discussions faisaient retarder l'arrivée tant attendue du sextuple Ballon d'or et montraient une chose : on ne dicte pas à Lionel Messi son emploi du temps. Un peu plus de trois mois après cette signature en grande pompe, Paris a pu le vérifier et notamment avant la dernière trêve internationale.

Alors que l'ancien Barcelonais n'avait pas encore terminé son protocole de soin pour une blessure à un genou, il était appelé avec la sélection argentine pour deux rencontres face à l'Uruguay et le Brésil. Alors qu'il a demandé à être ménagé, par précaution, lors du premier match, il a disputé l'intégralité du second face à la Seleçao.

La sélection, une priorité pour La Pulga

Une fois qualifié pour la Coupe du monde 2022, on aurait pu penser que Messi se consacrerait désormais qu'au PSG. « J'ai envie de continuer à lutter pour atteindre les objectifs fixés au PSG, je veux travailler pour y parvenir. Il reste un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure manière possible », écrivait-il sur son compte Instagram après son retour de sélection mercredi soir.

Sauf que les Argentins, qui ont déjà eu deux rassemblements à trois matches depuis le début de la saison et manqué deux matchs de L1 par la même occasion, en disputeront deux autres fin janvier et début février (le 27 contre le Chili et le 1er contre la Colombie). Comme les Brésiliens mais contrairement aux Européens. « On a quatre semaines d’ici à la trêve de Noël. On va jouer neuf matchs, après il y aura le voyage qui nous mènera au Qatar, puis les Sud américains participeront à de nouveaux matchs des éliminatoires fin janvier, soulignait ce vendredi Mauricio Pochettino, avant de regretter : Et, en février, ce sera court aussi avec 28 jours seulement. Cela ne va pas beaucoup changer la situation et la gestion du temps. »

Dans l'entourage de la star, on estime impossible que Messi fasse l'impasse sur cette trêve. « Je ne parierai pas là-dessus. Il va retourner avec l'Argentine en janvier si tout va bien ». Un connaisseur des négociations estivales ajoutent même que la sélection faisait partie des discussions et que le finaliste de la Coupe du monde 2014, en faisait une priorité, à quelques mois de ce qui pourrait être son dernier mondial.

En dehors du terrain, tout se passe pour le mieux

Dans ce contexte, comment favoriser l'intégration sportive de Messi et développer des automatismes avec ses partenaires ? En dehors du terrain, tout semble bien se passer pour lui. Il a trouvé un logement proche des autres Argentins dans la proche banlieue ouest de Paris mais aussi une école pour ses trois garçons. Sa femme se sent bien et le couple a déjà ses lieux de sortie dans la capitale. Et dans le vestiaire, l'adaptation a été rapide tant l'Espagnol est la langue dominante et ses amis proches nombreux.

Reste le terrain. Entre des rares pépins physiques, ce calendrier chargé et ses allers-retours trop nombreux, Messi n'a pu encore trouver de régularité dans ses performances. Pour l'heure, il n'a disputé que cinq rencontres de championnat, dont quatre titulaires, et trois de Ligue des champions. Pour trois petits buts en C1, 0 en L1 et un total de 596 minutes de jeu. Soit 41 de plus qu'avec sa sélection.

Une donnée que Mauricio Pochettino et Leonardo ont aussi pointé pour souligner le manque d'automatismes entre les attaquants ou le fond de jeu illisible des Parisiens. Il reste donc neuf matches à Messi pour trouver une continuité dans ses performances. Et même s'il se sent bien, il avoue encore ne pas être au top physiquement.