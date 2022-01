PSG : Pourquoi Neymar est resté au Brésil une semaine supplémentaire ?

Tout comme Lionel Messi, testé positif au Covid-19, Neymar n'était pas de la partie pour la reprise des Sud-Américains dimanche dernier au Camp des Loges. Une absence justifiée étant donné que l'international brésilien, toujours blessé à la cheville, est resté une semaine supplémentaire au pays où il est rentré passé les fêtes. Neymar a même montré via ses réseaux sociaux qu'il avait assisté au succès de ses coéquipiers en Coupe de France face à Vannes.

Neymar rentrera à Paris sans béquilles

Neymar a donc eu le droit à un séjour prolongé au Brésil. Officiellement, dans son bulletin médical avant le match contre Vannes en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a justifié l'absence de Neymar en indiquant qu'il allait "poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médial et performance du PSG. Son retour à l'entraînement est toujours prévu dans environ trois semaines". L'attaquant brésilien récupère toujours de son entorse de la cheville gauche, avec lésions ligamentaires, qu'il a contracté lors du déplacement à Saint-Etienne fin novembre.

Alors que le retour de Neymar est attendu notamment dans la perspective du choc en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, le 15 février prochain, la semaine supplémentaire qui lui a été accordé à pu surprendre certains observateurs. Jérôme Rothen, ancien du PSG, a violemment critiqué ce choix et la gestion du cas Neymar de la part de Leonardo sur les ondes de RMC. L'ancien international français a évoqué un nouveau caprice du Brésilien, qui profite de cette semaine pour enchaîner les parties de poker entre amis et poster des photos sur ses réseaux sociaux.

Matches à l'extérieur, cas Covid... Neymar préservé

Néanmoins, selon les informations de Le Parisien, cette semaine bonus au Brésil était bel et bien dans le programme de reprise prévu et viserait à offrir à l'attaquant brésilien les meilleures conditions à la fois physiques et mentales pour franchir au mieux ce nouvel obstacle dans sa carrière. Neymar va d'ailleurs se débarrasser de ses béquilles le 8 janvier, il reviendra en France sans elles.

Et ensuite, toujours selon Le Parisien, le staff du club de la capitale aurait souhaité lui éviter de revenir alors que le club dispute deux matches à l'extérieur cette semaine, et qui plus est, avec la multiplication des cas Covid en France et surtout au sein même de l'équipe première. Pour le moment, Neymar ne peut toujours pas reprendre la course et peut seulement entretenir le haut de son corps.

Neymar poursuit donc, au rythme indiqué par le PSG, sa rééducation au Brésil, loin de toute l'agitation de la capitale française et des critiques à son encontre sur son hygiène de vie. Comme toujours, le cas Neymar divise. Mais, comme à chaque fois, le seul juge de paix sera le terrain. Si le Brésilien revient à temps et à un niveau satisfaisant face au Real Madrid, alors le PSG aura eu raison de laisser le Brésilien se remettre dans un cadre plus agréable, dans le cas contraire, cette gestion sera à nouveau reproché à Leonardo et aux dirigeants parisiens.