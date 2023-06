PSG : pourquoi le Real Madrid pourrait passer à l'action pour Mbappé

Le club madrilène, qui dispose des fonds nécessaires pour recruter le Français a l'intention de saisir l'opportunité dès cet été.

Ce mardi matin, les propos de Florentino Perez résonnent avec un écho différent. En pleine rue, sous le soleil de Madrid, le président du Real a récemment été interpellé par un supporter avec cette question qui revient depuis plusieurs années lorsque le mercato s’ouvre : « Allez-vous recruter Mbappé ? ».

A cela, l’intéressé a répondu par un oui franc et massif, ajoutant « mais pas cette année ». En quelques jours, la donne a très largement changé. Il aura suffi d’une lettre envoyée ce lundi au PSG pour que les fans madrilènes rêvent à nouveau de voir débarquer le capitaine de l’équipe de France dans le plus grand club du monde dès cet été.

Dans ce courrier, qui a rapidement fuité dans la presse, Kylian Mbappé informe le club de la capitale qu’il ne lèvera pas l’option unilatérale prévue dans son contrat, lui permettant d’étirer son contrat jusqu’en 2025. Une missive qui selon un communiqué diffusé par l’entourage du Français ne vient que confirmer le fait que l’attaquant avait communiqué sa décision à sa direction le 15 juillet 2022. Soit moins de deux mois après sa prolongation.

Du côté du PSG, la manière a clairement du mal à passer et en interne on regrette que les mêmes tactiques soient utilisées pour mettre le club sous pression. S’il peut comprendre que Mbappé souhaite s’en aller, Paris semble donc déterminé à le voir partir dès cet été afin de récupérer une indemnité confortable et de ne pas le perdre libre la saison prochaine.



Une masse salariale allégée par les départs de Benzema et Hazard

La nouvelle étant encore très fraîche, les dirigeants parisiens n’ont pas fixé de montant pour leur star mais il semble acquis qu’ils ne le laisseront pas quitter la capitale pour une somme inférieure à 180 millions d’euros.

Selon nos informations, la direction du Real Madrid, qui vient de lâcher plus de 100 millions d’euros pour Jude Bellingham, se dit prête à mettre les moyens pour signer le Français. La Maison Blanche dispose d’une enveloppe conséquente sur le marché des transferts après trois années où sa balance recette et dépense sur le marché des transferts est largement à l’équilibre.

Si cette marge de manœuvre s’est accrue, Madrid le doit également au fin de contrat d’Eden Hazard et Marco Asensio, qui rejoindra officiellement Paris en juillet, mais aussi la fin de l’aventure madrilène de Karim Benzema vers Al Ittihad. Trois départs, et notamment des internationaux belge et français, qui ont permis de réduire la masse salariale.



Avec Mbappé, qui dispose à Paris de l’un des meilleurs contrats du monde (autour de 6 millions d’euros brut mensuel), il y a de fortes chances qu’elle augmente de manière exponentielle. Florentino Perez le sait, mais veut depuis toujours signer Mbappé. Et avec le départ . Et quitte à choisir entre lui et Harry Kane, son choix est déjà fait.



Dans ce dossier, il reste à connaître la position du joueur. En marge de la cérémonie des trophées UNFP, le joueur du PSG a affirmé qu'il serait toujours présent dans la capitale française la saison prochaine. Des mots qu'il a réitérés ce mardi sur Twitter : "J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux." Le feuilleton de l'été de ne fait que commencer.