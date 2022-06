PSG : Pourquoi le départ de Pochettino tarde à être officialisé

Le PSG voudrait revoir à la baisse l'indemnité de l'Argentin et son staff. L'entraîneur est catégorique : il veut ce que son contrat stipule. Soit près de 15 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino sont sur le point de se séparer. La direction du club a pris la décision de changer d'entraîneur depuis plusieurs semaines. Mais pour pouvoir annoncer le nouveau technicien parisien, il faut d'abord licencier l'Argentin, à qui il reste encore un an de contrat. Depuis plusieurs jours, les deux parties négocient actuellement un accord pour son départ. Le problème : le PSG tente de réduire les quelque 15 millions qui lui sont dus. Pochettino est catégorique : il veut la totalité du montant convenu.





Ce chiffre comprend également la compensation financière due à son staff. Sur ces 15 millions, environ trois millions sont destinés à ses adjoints Miguel D'Agostino et Jesús Pérez, à l'entraîneur des gardiens Toni Jiménez et de son fils Sebastián, en charge de la préparation physique. Et Pochettino souhaite que chacun reçoive son dû.





La relation entre l'entraîneur et le club est bonne et la communication est fluide. Cependant, l'entraîneur argentin attend que le PSG se conforme au contrat, qu'il a prolongé unilatéralement jusqu'en 2023, en début de saison. Les négociations sont toujours en cours, mais elles devraient se finaliser rapidement, car le club de la capitale souhaite annoncer son nouvel entraîneur la semaine prochaine alors que la reprise est prévue pour le 4 juillet.







Galtier en salle d'attente







Il ne fait désormais plus de doutes que son successeur sera Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de Lille est d'accord avec Paris qui finalise les négociations avec Nice. Une indemnité légèrement inférieure à 10 millions d'euros est évoquée pour racheter les deux années de contrat du technicien. De son côté, "Galette" travaille depuis plusieurs semaines avec Luis Campos sur les contours de leur projet.





Avant toute officialisation, le limogeage de Pochettino doit d'abord être résolu. L'entraîneur argentin est prêt à faire ses adieux à Paris après un an et demi, au cours duquel il a soulevé trois titres. Et de nombreuses critiques.