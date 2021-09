PSG : Pour Ocampos, Messi est un "gars normal"

L'international argentin a livré son avis à propos de son compatriote, débarqué cet été au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi est un "gars normal", selon Lucas Ocampos, qui affirme que la superstar du Paris Saint-Germain est "humble" malgré le fait qu'il soit "le meilleur de tous les temps".

L'Argentin est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Barça, l'aidant à remporter plusieurs titres de Liga et de Ligue des champions, mais il a fini par devoir quitter le Camp Nou cet été en raison des difficultés financières bien connues du club.

Le PSG a signé Messi dans le cadre d'un transfert gratuit après ses exploits en Copa America avec l'Argentine en juillet, et Ocampos, qui n'a pas été inclus dans le groupe pour ce tournoi, a maintenant offert un aperçu de la personnalité du sextuple Ballon d'Or en dehors du terrain.

"Leo est un type normal, a déclaré l'ailier de Séville à Goal. Il est exactement comme vous le voyez devant les caméras de télévision et sur le terrain. C'est quelqu'un qui vous fait sentir qu'il est juste l'un des gars parmi les autres. Bien qu'il soit le meilleur de tous les temps, c'est une personne calme, humble et simple."

Ocampos a ajouté sur le départ surprise de Messi du Barca : "La vérité est qu'il est difficile de comprendre qu'il n'est plus à Barcelone et que vous ne pouvez plus jouer contre lui. Je pense que lorsque vous jouez contre le meilleur, vous obtenez le meilleur de vous-même et ne pas l'avoir en Liga est une très dommage."

Un autre homme qui a évoqué les qualités de Messi est son coéquipier au PSG, Thilo Kehrer, qui est ravi d'apprendre de l'ancien capitaine du Barca au Parc des Princes.

"S'entraîner tous les jours contre des joueurs d'une telle qualité individuelle, contre des joueurs comme Messi, signifie que vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour", a déclaré le défenseur allemand lors d'une interview avec le Süddeutsche Zeitung.

Kehrer s'exprimait avant le match de Ligue des champions du PSG contre Manchester City mardi, pour lequel Messi est disponible après s'être remis d'une blessure, et a également évoqué l'exposition accrue dont bénéficie le club depuis son arrivée.

"Vous pouvez voir encore plus de fans devant les hôtels, devant le terrain d'entraînement, a-t-il déclaré. Vous remarquez qu'il y a un certain respect autour de l'équipe. C'est tout à fait logique, car Leo Messi réalise des performances d'un niveau absolument mondial depuis 15 ans."