PSG, Pochettino : "Une victoire au mental"

Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, a salué les ressources mentales dont on a fait preuve sa formation contre l’ASSE.

Le PSG a renoué avec la victoire au Parc des Princes ce dimanche, en prenant le meilleur sur l’AS Saint-Etienne. Un succès obtenu au bout d’un scénario fou et qui a notamment vu les champions de France marquer trois buts dans le dernier quart d’heure du jeu.

Les joueurs de la capitale ont été dans le dur contre les Verts. Après l’ouverture du score de Denis Bouanga à la 78e, ils se dirigeaient même vers un nouveau faux-pas à domicile. Mais, ils ont su puiser dans leurs ressources psychologiques pour aller chercher un résultat positif. Une réaction d’orgueil, qui a beaucoup plu à Mauricio Pochettino.

En conférence de presse après la rencontre, le technicien argentin a mis en avant la capacité de réaction de ses troupes. « Mais c'est le football. Le plus important est de montrer du caractère, il faut avoir le mental de ne jamais abandonner, et de toujours continuer à se battre et croire que nous pouvons obtenir les trois points », a-t-il confié, avant de revenir sur les frayeurs connues durant cette partie : « Les circonstances sont ce qu'elles sont, ce n'est pas facile, mais ces trois points vont nous donner de l'énergie. »

« Nous avons un peu souffert »

En dépit des lacunes que sa formation a affiché, Pochettino juge la victoire contre l’ASSE méritée : « Nous ressentons tous la même chose, nous sommes très heureux, ça a été une très bonne performance. Je pense que nous méritions la victoire, mais la façon dont nous avons obtenu les 3 points était très émouvante, car nous avons un peu souffert ».

Un soulagement partagé par Mauro Icardi, auteur du but de la victoire à la dernière minute du temps additionnel : « Ils sont un peu sortis en deuxième période de leur zone de défense, au final c'était un match un peu fou. Il y a eu des buts, des occasions, je crois que cette année nous n'avions pas encore connu cela. Le plus important est que nous ayons gagné. »

Avec ce succès, Paris revient à un point du leader lillois, accroché vendredi par Montpellier. Est-ce un tournant dans ce championnat. Pochettino se veut prudent, même si la dynamique des siens augure une fin glorieuse. "C'est une victoire, on verra à la fin si c'est une victoire pour le titre. Mais c'est trois points très importants, on l'a cherchée jusqu'à la fin", a lâché le coach.