PSG - Pochettino satisfait après la victoire contre Augsbourg

L'entraîneur parisien était heureux après la courte victoire de son équipe, qui poursuit sa préparation pour la saison prochaine.

Le PSG disputait ce mercredi son troisième match amical de l'été, avec au menu une courte victoire contre les Allemands d'Augsbourg, acquise dans les tous derniers instants de la rencontre.

Confronté aux très nombreuses absences parmi les cadres, Mauricio Pochettino s'est une nouvelle fois largement appuyé sur les jeunes du centre de formation. Et l'Argentin ne cachait pas son plaisir face à la prestation de ses joueurs.

"Je suis vraiment heureux de la manière dont nous sommes en train de travailler, le but, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la préparation. C'est toujours mieux quand on gagne parce que nous aimons la compétition. Mais je suis aussi content de l'implication des joueurs", a-t-il lâché après coup au micro de PSGTV.

"Bien sûr, nous avons encore du travail parce que ce n'est que le début de la saison et il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour les jeunes, c'est particulièrement important d'avoir ce genre d'expériences, parce que disputer un match contre une équipe de Bundesliga comme Augsbourg leur permet d'apprendre. Et bien sûr pour les joueurs plus âgés, c'est important de travailler la forme et de s'améliorer jour après jour."

L'article continue ci-dessous

Interrogé également par Bein Sports, diffuseur de la rencontre, il a fait le point sur certaines absences et les retours : "Pour le moment, Sergio Ramos ne peut pas jouer, on va suivre l'évolution cette semaine. Peu à peu, les autres internationaux vont revenir, c'est important de les retrouver après une longue saison. La récupération est importante. Ils nous manquent, on espère les retrouver rapidement. Demain, on attend Mbappé et Wijnaldum", a-t-il précisé.

Un contexte qui a permis à Idrissa Gueye d'enfiler le brassard de capitaine, le milieu de terrain sénégalais disputant l'intégralité de la rencontre. "Je félicite les jeunes qui ont intégré l'équipe, ils font du bon boulot, ils sont à l'écoute et font les efforts qu'il faut pour bien représenter le PSG", s'est-il pour sa part réjoui sur PSGTV.

"Le plus important, c'était de travailler physiquement, de courir, de répéter ce qu'on a fait tactiquement. Et c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui et avec la victoire on est récompensés à la fin. Le capitanat ? C'est important pour moi de transmettre toute l'expérience que j'ai accumulée pendant ma carrière. C'est juste un plaisir pour moi."