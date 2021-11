PSG : Pochettino regrette l'entame de match manquée à Leipzig

Mené au score après seulement cinq minutes de jeu puis rejoint dans les derniers instants de la rencontre, le PSG a une nouvelle fois déçu sur la pelouse du RB Leipzig.

"Le match a très mal débuté avec des actions en notre défaveur. On a été nerveux ensuite, a regretté Mauricio Pochettino au coup de sifflet final. L’équipe de Leipzig a beaucoup d’énergie, nous pose des problèmes, on le savait. On a montré du caractère, le sens du sacrifice.

"À partir de ça, on peut construire des choses. On a eu beaucoup de possibilités de mener plus dans la deuxième période pour tuer le match. C’est dommage d’avoir encaissé ce but. Mais on va retenir le caractère et la résilience. Je suis déçu, bien sûr, du résultat."

Comme trop souvent cette saison, le PSG a été dans la réaction après avoir vu son adversaire prendre les devants. "Je suis déçu, comme les joueurs, des 15 ou 20 premières minutes. On a eu beaucoup de mal à entrer dans le match. C’est la plus grande déception", a poursuivi Pochettino.

"On a repris de l’énergie et marqué deux buts. On a été plus tranquilles en deuxième période. On a eu les meilleures occasions. On ne voulait pas donner cette image en début de rencontre."

Le technicien parisien a tout de même salué la prestation de Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé et qui a peut-être enfin lancé son aventure au PSG. "Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, voyager dans le temps. Comme toujours, nous nous baserons sur l’analyse des performances des joueurs pour décider de la composition de l’équipe.

"Nous disposons d’un effectif de 33 joueurs. Chaque joueur peut avoir ce genre de moments, il nous revient juste de prendre la décision (de les faire jouer). Je suis content que Wijnaldum ait marqué ces buts."

Dépassé par Manchester City au classement de ce groupe A, le PSG devra l'emporter à l'Etihad Stadium le 24 novembre prochain s'il veut reprendre la tête de la poule.