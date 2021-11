PSG : Pochettino ne voit pas la victoire comme "une obligation"

Le Paris Saint-Germain est attendu au tournant cette saison. Avec son armada offensive, le club de la capitale est le grand favori au titre en championnat et figure parmi les favoris en Ligue des champions. Demi-finaliste l'an dernier, finaliste il y a deux ans, le PSG veut désormais gagner, et si possible dès cette année. Dans une interview accordée à la LFP, Mauricio Pochettino a affirmé ses ambitions pour la saison en cours, en Ligue des champions et en Ligue 1.



"Nous sommes arrivés en demi-finale contre Manchester City la saison dernière, et nous espérons cette saison arriver à nouveau, être là, avec les meilleures équipes d'Europe. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est une obligation pour beaucoup de gens autour, oui, mais pour nous, nous devons être un peu loin de cela", a admis l'entraîneur du PSG.



"Nous devons créer notre souhait, notre désir, d'être là et de conquérir ce trophée. Si nous sentons que c'est une obligation, nous commençons à mettre des limites, à mettre sur nos épaules trop de choses qui ne vont pas nous aider au final. C'est pourquoi nous devons vivre cette histoire ou cette expérience en souhaitant gagner, et non en ressentant que c'est une obligation", a expliqué l'Argentin.



"Je pense que le Paris Saint-Germain a fait un très bon achat, en essayant d'abord de s'améliorer dans les différents domaines où nous devons nous améliorer, nous l'avons identifié, et ensuite d'attaquer le marché en faisant de bonnes affaires avec les joueurs qui sont en fin de contrat. C'était un très bon achat dans deux domaines différents que nous devons reconnaître au club", a ajouté Mauricio Pochettino.



Arrivé au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino a eu la chance de beaucoup voyager durant sa carrière de joueur et d'entraîneur. L'Argentin a déjà entraîné en Premier League, en Liga et en Ligue 1 donc depuis près d'un an. Mauricio Pochettino a notamment comparé le championnat de France avec celui d'Angleterre qu'il a connu assez récemment.

"Je ne dis pas que c’est un meilleur championnat que la Premier League, je pense que dans la façon dont les matchs sont ici, je pense qu’ils sont plus physiques que la Premier League. J’ai l’impression que c’est une ligue très compliquée. Je pense que c’est la ligue la plus physique au monde. Je pense que le talent est incroyable (…) Chaque match, vous pouvez le voir, toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matchs, de ne jamais abandonner. Je pense que c’est une très bonne ligue, et nous sommes si heureux d’être là", a indiqué l'Argentin.