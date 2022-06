PSG - Pochettino : "Je me sens comme l'un des meilleurs entraîneurs"

L'entraîneur du PSG défend son bilan à la tête des Rouge et Bleu, lui qui a été l'objet de nombreuses critiques tout au long de la saison.

Annoncé sur le départ du PSG, Mauricio Pochettino continue de clamer qu'il espère rester au sein du club la saison prochaine, tout en défendant son bilan après notamment la reconquête du titre en Ligue 1.

"Il est normal de générer ce genre de tempête"

Invité sur le plateau du média catalan Esport3 alors qu'il séjourne à Barcelone pour ses vacances, le technicien argentin a tenté de calmer le jeu.

"Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme", a-t-il assuré.

"Pour réussir au PSG, il faut être un bon entraîneur et après un an et demi là-bas, je me sens comme l'un des meilleurs. Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d'apprentissage quotidienne.

"Nous étions à deux doigts d'éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool. Nous sommes passés par là. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale. Si l'objectif est de gagner la Ligue des champions, il est normal de générer ce genre de tempête..."

"Nous avons gagné le championnat, comme Blanc ou Ancelotti"

Un passage à la tête du club qui n'aurait rien à envier à certains de ses prédécesseurs, lesquels ont également buté sur la plus pretigieuse des compétitions européennes.

L'article continue ci-dessous

"Il faut donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l'équipe n'est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d'obtenir de bons résultats en Ligue des champions", poursuit-il.

"Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l'élimination de Madrid. Nous avons gagné le championnat, comme l'ont fait d'autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti.

"J'aime City parce qu'ils ont donné à Guardiola l'opportunité de construire. Ils lui ont donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin de cela. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions."