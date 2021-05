PSG, Pochettino : "Il nous a manqué un peu de chance sur les deux matches"

L'entraîneur du PSG est fier de ses joueurs malgré l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City.

Le Paris Saint-Germain ne sera pas en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Le club de la capitale n'est pas parvenu à inverser la tendance face à Manchester City ce mardi soir. Pourtant, les Parisiens n'ont pas démérité, mais à aucun moment, ils n'ont réussi à faire pencher cette double confrontation en leur faveur. En conférence de presse, après la rencontre, Mauricio Pochettino a analysé la rencontre et a avoué qu'il a manqué quelque chose au PSG.

"Nous sommes tous déçus ce soir. On a bien appliqué notre stratégie, on a bien commencé, mais le résultat en fin de compte est décevant. On a dominé une équipe qui est dure à dominer. Je me sens fier, je suis déçu aussi bien sûr. Manchester City a été plus clinique que nous mais on a bien joué. On a fait le match que l'on voulait avec le plan que l'on voulait. Après à ce niveau il faut aussi un peu de chance. Sur les deux matches, on n'en a pas eu. Nous avons tout donné. L'équipe n'a jamais abandonné et a tout donné. La façon dont on a dominé ces deux matches doit nous donner de l'espoir pour le futur", a expliqué l'Argentin.

L'entraîneur du PSG a regretté le carton rouge et les erreurs de son équipe : "Je suis déçu de toute l'histoire autour du carton rouge, de cette expulsion de Di Maria. On a joué aussi à 10 contre 11 à l'aller et au retour. Déjà le premier match, nous avons joué quinze minutes avec dix joueurs, ce soir encore. Mais ce n'est pas pendant ces périodes qu'on a encaissé des buts. Après ce n'est pas sur ces faits que cela s'est joué. Nous sommes très déçus pour les supporters, le club, pour nous. On a tout donné. On n'a pas réalisé ce qu'on voulait réaliser".

"On est déçu de ne pas être en finale"

L'article continue ci-dessous

"Déjà à l'aller, on a commis des erreurs, et aujourd'hui aussi il y en a eu. C'est un peu dommage. On a fait un cadeau à Manchester City sur une situation que l'on avait anticipée. Le football est fait d'erreurs. Quand on commet des erreurs de ce genre, c'est difficile de se reprendre par la suite. On a lutté et pas renoncé malgré tout. Je suis fier des joueurs, ils ont tout donné jusqu'à la fin, contre une très bonne équipe comme Manchester City. On a pas eu le petit pourcentage de chance qu'il faut à ce niveau-là", a ajouté Mauricio Pochettino.

L'Argentin est fier de ses joueurs, mais déçu par le résultat : "Sur les deux matches, on n'a pas eu de chance. On a dominé la première période ici, pareil la semaine passée. C'est difficile de trouver une équipe qui arriver à dominer Manchester City, on a bien joué, mais on n'a pas eu la chance qu'il faut dans le football. On était dans le match, mais on était dans le match. Il faut toujours y croire. En marquant un but, on pouvait espérer marquer le deuxième, mais avec le carton rouge c'est devenu très difficile pour nous. Je suis tout de même très fier de mes joueurs. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçu, notre objectif était d'aller en finale, et on ne le fera pas".

Mauricio Pochettino demande à l'UEFA d'écouter ses joueurs et de lancer une enquête sur les propos injurieux potentiels de l'arbitre de la rencontre : "Il faut croire ce qu'ils ont dit. Mais ça ne va pas changer le résultat. On n'est pas en finale. Donc ça revient au même. Moi je n'ai rien entendu. Si l'arbitre a dit quelque chose, il faut peut-être mener une enquête mais ça ne peut pas être une excuse. La chose la plus importante pour nous, c'est qu'on n'est pas en finale. C'est ce qui nous rend le plus triste. Concernant cette affaire, il faut peut-être en parler avec l'UEFA".