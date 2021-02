PSG, Pochettino : "C'était le bon moment pour rejoindre ce projet"

L'entraîneur argentin a évoqué ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi et son souhait de ne jamais entraîner le FC Barcelone ni l'OM.

Mauricio Pochettino a du pain sur la planche au PSG. Entre la situation contractuelle de Kylian Mbappé et Neymar, la forme du PSG en Ligue 1 cette saison, une nouvelle philosophie de jeu à inculquer, l'Argentin, arrivé en cours de saison, a énormément de choses à mettre en place en peu de temps. Dans une interview accordée à RMC Sport, Mauricio Pochettino a pourtant concédé qu'il ne regrette pas une seule seconde d'avoir rejoint le PSG, même si ce n'est jamais évident de prendre un club en cours de saison.

"Très souvent, vous ne décidez pas du moment où vous allez entrainer un club comme le PSG. Lorsque j’ai reçu l’invitation du club, quand ils m’ont appelé, il y avait beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Mais parce que j'avais cette excitation d’entrainer le PSG, de revenir dans un club que j’ai bien connu, et parce que c’est un projet de gagnants, que le PSG ne se conçoit que dans la victoire, je crois que c’était le moment parfait pour rejoindre ce projet", a expliqué Mauricio Pochettino.

L'entraîneur du PSG attend beaucoup de ses joueurs pour le prochain Classique : "Quand on joue un derby, on joue davantage avec le cœur et l’honneur, c'est ce que nous transmettent nos fans. Avoir joué de tels matchs, logiquement, peut m’aider à transmettre mon expérience aux joueurs. Mais nos joueurs savent déjà ce que ça veut dire de jouer contre Marseille, ce que ça veut dire pour le club, pour les supporters. On n’a pas besoin de beaucoup parler. Ils comprennent très bien que c’est un match spécial, ce n’est pas une rencontre de plus. Ils veulent gagner tous les matchs, mais ce match particulièrement parce que c’est spécial pour notre public. On veut encore un peu plus gagner".

"Messi ? Le PSG doit être attentif à toutes les options"

Mauricio Pochettino a admis qu'il n'entraînera jamais le Barça et l'OM : "Oui j’ai dit que je ne pourrais pas entraîner le Barça à l'avenir. J’ai une réelle affection pour l’Espanyol de Barcelone. J’y ai passé douze ans en tant que joueur, cinq ans en tant qu’entraîneur. Dix-sept ans de ma vie footballistique… C’est le club où j’ai passé le plus de temps, ils m’ont donné l’opportunité de devenir entraîneur. Et c’est pourquoi, avec la grande rivalité qui existe, il me serait impossible de travailler au Barça".

L'article continue ci-dessous

"J'ai été en contact avec le Barça ? Ce sont des rumeurs. Des rumeurs. Pour moi ce serait impossible parce que mon nom, mon visage, sont liés à l’Espanyol de Barcelone. Je crois que les choses sont ainsi. On a une identité qui nous appartient. Et avec ce sentiment d’appartenance à une partie de la ville, je crois que ce serait impossible de travailler au FC Barcelone. Comme ce serait impossible d’entraîner l’OM ? Exactement, c’est pareil. Ce serait impossible", a ajouté l'Argentin.

Enfin, il a évoqué une possible venue de Lionel Messi dans la capitale française l'été prochain : "Un club comme le PSG doit être attentif à toutes les options qu’il y a sur le marché mondial, et pas simplement à un seul endroit. Le PSG a une stratégie pour être meilleur de jour en jour. Avec Leonardo et son travail pour le club, ainsi que tous les gens qui travaillent sur la partie sportive, nous sommes en train de définir la stratégie pour avoir chaque saison une meilleure équipe et pouvoir se rapprocher de nos objectifs".

"Écoutez, si j’ai l’opportunité d'entraîner Messi, ce serait super, et si ce n’est pas le cas, ce n'est pas grave. Avec Lionel, on partage notre amour pour Newell’s Old Boys. On a porté le même maillot, on vient du même club. Les fois où on s’est vus, on a partagé. On a ce lien. On verra, on ne sait jamais où le football peut nous envoyer. On ne sait jamais quels seront les chemins empruntés et si on se croisera sur ces chemins", a conclu Mauricio Pochettino.