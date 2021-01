PSG - "Pochettino a pu suivre tous les entraînements en live", révèle son adjoint Jesus Pérez

En l'absence de Mauricio Pochettino, touché par la Covid-19, c'est son adjoint Jesus Pérez qui a répondu aux questions des journalistes ce jeudi.

Mauricio Pochettino n'est pas certain de pouvoir être sur le banc ce vendredi contre (21 h). Confirmé positif à la Covid-19 avant le déplacement à Angers la semaine dernière, l'Argentin sera fixé dans les prochaines heures. En son absence, c'est son adjoint Jesus Pérez qui a tenu son rang en conférence de presse ce jeudi. Il a pu donner des nouvelles de l'entraîneur parisien et a rappelé sa confiance envers Kylian Mbappé, qui traverse une période délicate.

Mbappé n'a plus marqué depuis 4 matches

Jesus Pérez : J'ai déjà été interrogé sur Kylian après le match contre Angers. Je ne vais pas dire quelque chose de différent, il a contribué à la victoire de l'équipe lors de cette rencontre en s'adaptant à différents rôles. Il a commencé à gauche, il a fini plus axial. Kylian est le meilleur buteur du championnat, et même si tout le monde peut faire mieux on est très contents de son implication au travail. Il s'entraîne très bien, on apprécie ce qu'il fait.

La vie sans Pochettino

C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir Mauricio. Ce n'est pas évident comme situation mais c'est une personne forte. Son état d'esprit est bon. Comme toutes les personnes touchées par le virus, il est soumis a des contraintes mais grâce au soutien du staff médical il le vit du mieux possible et il va bien. (...) C'est étrange de ne pas avoir Mauricio, mais il a pu suivre les entraînements tous les jours en live avec les caméras du centre Ooredoo. On est un groupe très unis, avec une cohésion importante. Il est le leader de l'équipe, celui qui commande les statégies et les changements. Heureusement, lors de notre dernier match, on a pu communiquer ensemble durant toute la rencontre.

Une semaine pleine pour travailler

La semaine a été très bonne pour nous après quatre matches en quinze jours. Les joueurs qui ont beaucoup enchaîné ont pu récupérer. Les autres ont continué à assimiler les idées qu'on veut mettre en place. On est très contents de cette semaine et on espère atteindre le niveau espéré rapidement.