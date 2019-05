PSG - Plus d'un million d'euros récoltés lors du gala de la fondation

La fondation PSG organisait ce mercredi la sixième édition de son gala de fin d'année, qui vise notamment à récolter des fonds.

Le PSG organisait ce mercredi soir la sixième édition du gala de fin d'année de sa fondation. Un événement programmée à chaque fin de saison qui regroupe l'ensemble des personnes du club - et en premier lieu les joueurs - et qui vise à récolter des fonds pour permettre à l'association de mener à bien des actions caritatives à destination des enfants.

Après avoir repris le chemin de l'entraînement pour préparer le déplacement à Reims ce vendredi (21h05), les joueurs parisiens ont donc participé à cette collecte de fonds au Pavillon Cambon Capucines. Au programme de la soirée, vente aux enchères de 14 objets liés au club : maillot de foot US floqué du nom de Neymar (acquis par un certains Marquinhos), ballon du match contre (9-0) signé par les quatre buteurs et autre Wild Kong de Richard Orlinski vêtu d'un maillot Jordan noir du PSG.

Cette année marquait toutefois une légère nouveauté puisque la fondation PSG a fusionné avec le fonds de dotation du club pour aboutir à "PSG children first (PSG enfants d'abord, en VF). Avec toujours le même objectif de mener à bien des programmes éducatifs et sportifs à destination des enfants, et ce à travers le monde, tout en véhiculant les valeurs du sport. La fondation s'est également engagée depuis cette année aux côtés d'Action contre la Faim avec un programme d'action à Bangui, capitale de la République centrafricaine.

Au total, 1,268 million d'euros a été récolté au cours de la soirée, soit moins que la saison passée (1,6 million). En plus des joueurs, 350 invités étaient présents dont d'anciens joueurs du club comme Youri Djorkaeff ou Pedro Miguel Pauleta, 35 enfants des Écoles Rouge et Bleu de Paris et de Mantes-la-Jolie, ainsi que du programme "Allez les filles", accompagnés des 18 éducateurs de la fondation.