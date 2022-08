PSG – "Le penaltygate ? Il n'y a aucun problème, Mbappé et Neymar ont de très bons rapports" confie Donnarumma

Dans un entretien à Prime Video, le gardien italien désamorce la polémique du « penaltygate » entre Mbappé et Neymar lors de PSG-Montpellier.

Dimanche, le PSG reçoit l'AS Monaco en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, Gianluigi Donnarumma a accordé une interview à Prime Video (qui diffusera cette affiche à 20h45).

Dans un premier extrait, Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur le « penaltygate » entre Mbappé et Neymar lors du match contre Montpellier.

« Je l'ai dit à Kylian et Ney. S'ils le veulent, moi je peux tirer le penalty. Plus sérieusement, ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n'y a aucun problème, ça s'est vu lors du dernier match contre Lille. L'équipe est unie, elle progresse et s'entraide. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L'important était de tirer cela au clair et d'être unis. Nous devons tirer dans le même sens pour atteindre nos objectifs. C'est le plus important », a expliqué le gardien italien.

