PSG, Pelé : "Kylian Mbappé peut devenir le nouveau Pelé"

La légende du football brésilienne a lancé un défi à Kylian Mbappé. Pelé est revenu sur ses récentes critiques envers Neymar.

Champion de France, champion du monde et deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football à seulement 20 ans, Kylian Mbappé marche dans les pas du Roi Pelé. L'attaquant du Paris Saint-Germain est promis à un grand avenir mais va devoir confirmer sur le long terme. L'international français a déjà été encensé plusieurs fois par Pelé, lui-même, qui voit en lui son possible successeur.

Dans une interview accordée à France Football, Pelé a lancé un défi de taille à Kylian Mbappé, devenir son successeur : "Kylian Mbappé a gagné la Coupe du monde à dix-neuf ans, moi j'avais seulement dix-sept ans. Je l'ai chambré en disant qu'il avait presque égalisé. Je pense qu'il peut devenir le nouveau Pelé ! Beaucoup pensent que j'ai dit ça pour rigoler, mais non, ce n'est pas une blague".

"Je veux le meilleur pour Neymar"

Pelé est revenu sur ses critiques envers Neymar : "Un père ne critique pas, il éduque ! Quand je vous dis qu'il est notre créature, c'est qu'on le considère comme un fils de Santos. Les gens pensent que je lui tire top souvent les oreilles. Mais je fais ça pour son bien, je veux le meilleur pour lui, pour notre Brésil, pour notre sélection. Je vais tout faire pour l'aider et le faire progresser, ne vous inquiétez pas pour ça".

La légende du football brésilien a évoqué son histoire manqué avec le club de la capitale. Il aurait pu jouer au Paris Saint-Germain dans sa carrière : "C'est vrai qu'il (ndlr Guy Crescent, ancien président du PSG) m'avait consulté pour savoir si je voulais venir jouer en France. (...) mais je lui ai répondu que je ne voulais pas quitter le Brésil. Je vous le confirme donc : cette proposition a bien existé".

Enfin, Pelé s'est exprimé sur son état de santé, après des problèmes récents : "D'abord, je voudrais que tout le monde sache que je n'ai pas oublié les messages d'affection et de tendresse que m'ont adressés les Français. (...) Je vais bien maintenant, grâce à Dieu. Comme vous le savez, j'ai subi deux opérations de la hanche et je me remets tout doucement de la dernière, réalisée il y a presque un an".