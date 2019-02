PSG - Patrice Évra répond à certains supporters parisiens : "Attention à la Remontada car vous êtes des grands experts"

L'ancien défenseur des Red Devils a réagi sur Instagram après le succès 2-0 du club de la capitale. Il a notamment répondu à quelques supporters.

Depuis plus de 24 heures, Patrice Évra se taquine avec quelques supporters parisiens. Un premier message vidéo posté sur les réseaux sociaux avait mis le feu au poudre et la victoire parisienne en huitième de finale aller de Ligue des champions, contre Manchester United, son ancien club, n'a pas laissé de marbre le joueur de 37 ans.

Ce mercredi après-midi, au lendemain de la déconvenue des Red Devils, Patrice Évra n'a pas tardé à réagir par rapport aux nombreux messages, plus ou moins courtois, reçus de la part des fans du club de la capitale. Il a notamment rappelé le rang de son équipe, qui a remporté à trois reprises la Coupe aux grandes oreilles.

"Je vais écrire en français pour certains pseudos supporters du PSG qui existe seulement dans les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas l’anglais car les vrais supporters du PSG sont ce que j’ai entendu hier soir du début jusqu’à la fin du match félicitations à eux."

"Je n'ai jamais manqué de respect au PSG"

Évra assure au passage ne pas avoir dénigré le club de la capitale. Il voulait juste soutenir le club où il a connu de nombreux succès, sous Sir Alex Ferguson notamment. "Mon message était un message d’encouragement à mes joueurs de Manchester United et je n'ai jamais manqué de respect au PSG et je n'ai jamais dit qu’on allait gagner !!! mais malheureusement certains interprètent les choses toujours comme ils veulent... mais dans tous les cas je vous attend quand vous gagnerez ce trophée que votre club n’a jamais gagné à très bientôt j’espère."

Néanmoins, le naturel revient au galop puisque l'ancien latéral gauche des Bleus ne peut s'empêcher de taquiner une dernière fois le Paris Saint-Germain et son vécu européen. "Bonne chance et à partir de là on pourra parler la même langue (attention a la remontada quand même car vous êtes des grands experts) ici c’est pas Paris c’est champions league winner."