PSG - Paredes préfère gagner la Libertadores avec Boca plutôt que la Ligue des champions

Le milieu de terrain argentin du PSG reste très attaché à son club formateur, qu'il a quitté en 2014 à l'âge de 20 ans.

Arrivé en janvier dernier à Paris depuis le , Leandro Paredes reste très attaché au club de ses débuts en , Boca Juniors. Au point d'affirmer vouloir rejouer un jour pour le club de Buenos Aires, et y gagner des titres majeurs.

"Je l'ai déjà dit plusieurs fois: je ne veux pas retourner à Boca dans le but d'y prendre ma retraite. Je me donne beaucoup de temps en Europe mais si je retourne au club, je veux être en pleine forme", a-t-il déclaré dans un entretien à ESPN. Avant de révéler que la Copa Libertadores - dont Boca a perdu la finale en 2018 - avait une grande valeur à ses yeux.

"Je préfère retourner à Boca et gagner la Copa Libertadores, que de gagner la avec le PSG et qu'on me donne le Ballon d'or."

Titulaire à deux reprises cette semaine contre puis , le milieu de terrain de 25 ans ne compte que douze apparitions avec les Rouge et Bleu depuis le début de la saison mais semble progressivement trouver ses marques. Il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2023.