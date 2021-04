PSG, Paredes : "J'ai confiance en mes coéquipiers"

Le milieu de terrain argentin du PSG est déçu de manquer le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Défait par Lille ce week-end, le Paris Saint-Germain va devoir montrer un tout autre visage mercredi soir à l'Allianz Arena face au Bayern Munich. C'est le rendez-vous de la saison pour le PSG qui va essayer de prendre sa revanche sur le club bavarois qui l'a battu en finale de cette même compétition à Lisbonne l'été dernier lors du Final 8. Un choc au sommet entre les deux derniers finalistes, pour autant les joueurs du PSG, conscients de ne pas avoir été épargné par le tirage au sort, sont prêts à affronter l'ogre bavarois sans le moindre complexe.

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Leandro Paredes est revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions : "C'est la compétition la plus difficile. Et pour aller en finale, et la gagner, il faut forcément affronter les meilleurs. Et c'est ce qu'il se passe pour nous. Nous étions dans un groupe difficile, puis nous avons affronté le Barça, et maintenant c'est le Bayern. C'est comme ça, il faut être prêt à affronter toutes les équipes".

L'Argentin considère que le PSG n'est pas le même que la saison dernière lorsqu'ils ont affronté le Bayern Munich : "Je pense que nous avions besoin de progresser sur le plan mental par rapport à la saison dernière. Et je crois que nous y sommes parvenus. Avec le travail physique que nous faisons et la récupération petit à petit après un début de saison compliqué, alors oui nous sommes meilleurs que la saison dernière. Nous avons des joueurs de qualité, et nous avons l'ambition d'aller loin".

"Manquer le match contre le Bayern, c'est dur"

Après la défaite contre Lille, le PSG n'a plus le droit au faux pas pour être champion de France. Le club de la capitale va avoir un calendrier chargé avec que des matches décisifs dans chaque compétition, mais l'équipe est prête selon Leandro Paredes : "Le groupe est prêt à 100%. Nous avons beaucoup d'envie, celle de bien faire, celle de gagner. Nous abordons cette dernière partie de saison avec énormément d'envie, et cette rencontre nous motive beaucoup".

L'international argentin a confessé qu'il était déçu de manquer le match aller face au Bayern Munich : "C'est difficile à vivre, je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Je savais que j'étais sous le coup d'une suspension quand on jouait contre Barcelone. J'ai pris ce carton jaune, c'est dur mais c'est ainsi. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat là-bas, et j'espère être disponible pour le match retour".

Le PSG aura fort à faire face au Bayern Munich mercredi soir. En plus de l'absence de Leandro Paredes suspendu, le champion de France au titre devra également composer sans Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au Covid-19. Le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur le retour de Danilo Pereira, blessé face à Lille, au milieu de terrain. De son côté, le Bayern Munich sera privé de Robert Lewandowski.