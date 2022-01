PSG : Pablo Sarabia donne son point de vue sur l'avenir de Kylian Mbappé

Depuis maintenant 21 jours, Kylian Mbappé est totalement libre de décider de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été prochain, l'attaquant de l'équipe de France peut signer avec le club de son choix, tout comme il peut choisir de prolonger avec le club de la capitale, à n'importe quel moment. Kylian Mbappé est totalement maître de son destin et tout semble indiquer que ce destin va l'amener du côté du Real Madrid.

En effet, alors même qu'il était encore à l'AS Monaco, le Real Madrid s'intéressait déjà au jeune prodige français et aurait pu mettre la main dessus si ce dernier n'avait pas préféré poursuivre sa carrière en France avant de faire le grand saut à l'international. Mais cette fois-ci, on voit mal comment Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid, tout en sachant que c'est son rêve depuis toujours d'évoluer sous les couleurs de la Casa Blanca.

Pablo Sarabia, prêté cette saison au Sporting, connaît bien Kylian Mbappé pour avoir évolué avec lui pendant deux saisons au Paris Saint-Germain. S'il n'a pas été informé de la décision de l'international français par ce dernier, l'Espagnol a donné son point de vue concernant l'avenir de son ancien coéquipier. Dans une interview accordée à Marca, Pablo Sarabia a insisté sur un point, pour lui le principal, c'est qu'il arrive les meilleures choses possibles à Kylian Mbappé.

"Kylian Mbappé au Real ? Je ne sais pas. Il ne reste que six mois pour voir la fin de cette histoire. Cela fait longtemps que ça dure depuis que je suis arrivé au PSG. Il y a toujours eu des rumeurs, mais je n'en ai aucune idée. La seule chose que je peux faire, c'est lui souhaiter le meilleur. On blaguait tout le temps avec lui sur le Real Madrid, mais de là à ce qu'il y ait quelque chose de plus... Il ne l'a jamais dit. (...) Bientôt, il devra prendre une décision et il fera ce qu'il considère être le meilleur pour son avenir", a expliqué Pablo Sarabia.

Le joueur qui appartient toujours au PSG s'est exprimé sur Sergio Ramos et considère que ce dernier peut retrouver son meilleur niveau : "Je l'avais déjà rencontré au Real Madrid et dans l'équipe nationale. C'est un type formidable et nous avons une très bonne relation. Il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais on ne peut pas douter de son professionnalisme. Peut-il retrouver son niveau du Real Madrid ? Bien sûr, Sergio Ramos fait de son mieux pour être à 100 %. Nous connaissons tous la qualité et les performances qu'il peut donner".

Enfin, Pablo Sarabia a évoqué l'arrivée de Lionel Messi au PSG et pense que l'Argentin va réussir dans la capitale française même s'il n'a pas connu des débuts de rêve : "Je ne l'ai pas rencontré très souvent, mais il a été très gentil avec moi dès le premier instant. Sur le plan sportif, je pense que tous les joueurs ont besoin d'une période d'adaptation et il est en train de la traverser, mais je suis sûr qu'il montrera quel grand joueur il est".