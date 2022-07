PSG-Osaka (6-2) : Neymar, Sarabia, Donnarumma… Les enseignements du match

Pour son dernier match de la tournée japonaise avant le Trophée des Champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Gamba Osaka (6-2).

Le Paris Saint-Germain semble prêt. Dans six jours, il tentera de récupérer le Trophée des Champions (abandonné à Lille l’été dernier, ndlr) face à Nantes, vainqueur de la Coupe de France. Ce lundi a donc rimé avec répétition générale à l’occasion du dernier match amical de la tournée japonaise, et le club de la capitale française n’a fait qu’une bouchée du Gamba Osaka (6-2), proche de la zone de relégation en J-League.

Neymar a retrouvé le sens du but

Sans Kylian Mbappé, remplaçant au coup d’envoi, les Parisiens ont pu compter sur un bon Neymar pour faire trembler les filets. Le Brésilien, muet depuis le début de la préparation, a inscrit son premier but sur un penalty qu’il a lui-même obtenu, avant de se faire justice tout seul. L’ancien du Barça a ensuite profité d’une ouverture lumineuse de Lionel Messi pour inscrire un doublé en seconde période, après avoir dribblé le gardien.

Neymar semble donc avoir retrouvé le sens du but, mais attention : il a encore une fois raté de grosses occasions. En première période, il s’est retrouvé seul devant le portier japonais, et il a étrangement visé… les pieds du dernier rempart adverse. Par la suite, il a perdu l’équilibre entre deux défenseurs sur une nouvelle belle ouverture de Messi.

Messi dans l’axe, ça change tout…

Messi, parlons-en. En l’absence de Mbappé, l’Argentin a eu un rôle hybride entre faux N°9 et vrai N°10. Avec une constante, à savoir sa position axiale. Et quand on lui confie les clés du jeu, "La Pulga" régale : Neymar, mis sur orbite à plusieurs reprises grâce aux caviars de son coéquipier, peut en témoigner. Car Messi bonifie chaque ballon qu’il touche, et il le perd rarement.

Sa position axiale lui permet d’attirer les ballons, et ses coéquipiers le trouvent bien plus facilement que lorsqu’il évolue sur le côté droit, où Mauricio Pochettino avait pris l’habitude de le placer. À priori, Christophe Galtier lui offre donc davantage de liberté. Et cela lui permet de se projeter plus facilement dans la surface, à l’image de ce but de renard inscrit sur un service de Neymar, en seconde période.

Sarabia a-t-il marqué des points ?

Messi aurait pu marquer un autre but en première période, encore une fois sur un superbe service de Neymar. Mais il a buté sur le gardien adverse… avant que le ballon ne revienne dans les pieds de Pablo Sarabia, qui a encore une fois fait trembler les filets après son premier but de l’été face aux Urawa Reds (3-0) quelques jours plus tôt.

Face à Osaka, l’ailier prêté au Sporting la saison passée a donc encore répondu présent ! Avec ce but, mais surtout avec une activité de tous les instants qui a poussé Neymar et Messi à le chercher continuellement. Sarabia est à l’aise avec les stars, à l’aise avec le système, et on se demande bien si ses performances plus qu’intéressantes pourraient convaincre le duo Galtier-Campos de le conserver pour la saison à venir.

Manque de sérénité à gauche

Vous l’aurez compris, tout va pour le mieux concernant le secteur offensif. Neymar a marqué, Lionel Messi aussi, Sarabia également, et même Mbappé a inscrit son petit but personnel en fin de match, sur penalty. Mais au niveau défensif, Paris a encaissé deux buts évitables. Et les deux sont venus… du côté gauche, où Galtier va devoir resserrer certains boulons.

Nuno Mendes est brillant offensivement, en témoigne son but inscrit sur un caviar de Vitinha, mais il laisse trop d’espaces dans son dos. Et avec un Presnel Kimpembe peu concentré comme aujourd’hui, Paris va souffrir. Sur le premier but d’Osaka, l’international français a été pris comme un bleu dans la profondeur, sur une louche… Même combat pour Juan Bernat sur le second but. Avec la "complicité" de Marquinhos et Sergio Ramos, pas assez attentifs dans l’axe pour rattraper les erreurs de leurs collègues.

Donnarumma a encore du travail…

Le gardien parisien titulaire n’a pas non plus réussi à garder sa cage inviolée. Il n’a certes pas été aidé par ses défenseurs, notamment ceux du côté gauche, mais il a lui aussi du travail. Cela ne vous étonnera pas : Donnarumma a toujours autant de mal au niveau de la relance, et son renvoi manqué de la tête en seconde période aurait pu coûter cher.