PSG-OM, Villas-Boas : "Profiter des absences, jouer et gagner"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille voit toujours le Classico comme un match comme les autres mais veut profiter des déboires du PSG pour gagner.

L' a une occasion en or de battre le PSG pour la première fois depuis 2011, qui plus est au Parc des Princes, ce dimanche soir. Battu à Lens, Paris devra faire de nouveau sans plusieurs titulaires, même si Thomas Tuchel espère récupérer quelques joueurs. En conférence de presse, André Villas-Boas a encore une fois relativisé l'importance du Classico, mais espère tout de même profiter des déboires du PSG avec le Covid-19 présent chez plusieurs joueurs de son effectif pour remporter la rencontre.

"En premier lieu, le discours que j'ai eu l'an dernier était évidemment pas le même que j'ai eu avec les joueurs. J’ai toujours de l’ambition. On a perdu 4-0, mais on a fini 2e en étant plus près du 1er que du 3e. Chaque match vaut 3 points, même si un Classico c’est particulier. Ce que j'ai dit l'an dernier vaut toujours. Malheureusement pour eux, ils sont dans un moment de faiblesse. On a l’ambition de jouer et de gagner. C’est un match important. On veut profiter des absences et du manque d’entraînement de ceux qui reviendront. C’est peut-être une chance. On a vu cela hier contre Lens. C’est un bon moment pour donner cette joie aux supporters", a expliqué le Portugais.

"Je prépare l’équipe pour jouer contre le PSG avec toutes ses forces"

André Villas-Boas ne sait pas sur quel pied danser et quelle équipe du PSG il aura face à lui : "Ce qui est gênant, c’est le manque d’informations sur le timing. Il y a une incertitude sur la quantité de joueurs que le PSG peut récupérer. Mais il est clair qu’ils ne peuvent pas être à 100%. On a eu des joueurs dans ce cas, et c’est dur. Mais je pense qu’après la défaite d’hier ils vont revenir fort. Ils veulent récupérer des joueurs. Mbappé est forcément forfait. Je prépare l’équipe pour jouer contre le PSG avec toutes ses forces. Tuchel a seulement parlé de Neymar, Di Maria".

"La réaction des marseillais après la défaite du PSG en C1 ? Moi, je ne veux pas voir gagner la Coupe d'Europe. Bernard Tapie a dit qu'il voulait que Paris gagne et nos supporters ne veulent pas, ça dépend des personnes, de la façon de vivre le foot. Pour moi, c'est mieux d'être réaliste qu'hypocrite", a commenté le Portugais.

Enfin, Villas-Boas a assuré que Mbaye Niang, en partance du , ne serait pas l'attaquant désiré par Marseille : "J'ai déjà dit que Mbaye Niang n'allait pas venir à l'OM. J'ai déjà dit quel type d'attaquant je voulais. On continue de chercher, ce n'est pas encore claire ce qu'on peut faire. Avec Pablo Longoria, on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais on n'y est pas arrivé. On veut trouver la bonne cible mais je ne sais pas si ce sera possible cet été."