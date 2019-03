PSG-OM | Streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du Classique

Sur quelle chaîne TV pourrez-vous regarder PSG-OM ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Défait en Ligue des Champions face à (1-3) le 6 mars dernier, le , largement en tête du championnat de , n'aura plus vraiment l'occasion de vibrer en cette fin de saison. Néanmoins, la réception de l'Olympique de Marseille ce dimanche soir (21h00) fait logiquement office d'exception pour les protégés de Thomas Tuchel, qui, devant un public du Parc des Prince potentiellement hostile, seront animés par un sentiment de revanche.

En face, l' , malgré une saison globalement compliquée, est de retour à son meilleur niveau ces dernières semaines, emmené par son nouvel attaquant vedette en la personne de Mario Balotelli, toujours incertain pour cette opposition de prestige. Après une remontée intéressante au classement, les visiteurs auront donc à coeur de confirmer leur regain de forme et, pourquoi pas, signer un succès retentissant face au PSG. Une première depuis 2011.

Match Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille Date Dimanche 17 mars 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Thomas Tuchel (entraîneur Paris Saint-Germain) : "On ne craint pas Marseille, on les respecte parce que c’est nécessaire dans le foot et on l’a montré pendant la saison. Dans quelques phases difficiles il faut gagner pour reprendre confiance mais je ne sais pas si c'est Balotelli qui donne ça. J’attends un match serré et difficile et tant mieux. Mon équipe est toujours prête pour des défis et des challenges."

Rudi Garcia (entraîneur de l'Olympique de Marseille) : " On est l'OM, on ne doit avoir peur de rien. Si on est trop vindicatif, cela motive l'adversaire. C'est assez délicat comme exercice. Ce qui est sûr, c'est que depuis les Qataris sont arrivés, ce n'est plus le même genre de PSG-OM ou d'OM-PSG. Les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais depuis 2012, cette équipe n'a perdu que deux fois chez elle, en L1, et les deux fois, elle était déjà championne."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé en clair sur la chaîne RMC Story, ainsi que sur RMC Sport 1 pour les abonéns, et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming Canal + Canal +

EFFECTIFS ET COMPOS

Non remis de sa blessure, l'Uruguayen Edinson Cavani ne fera pas partie de l'effectif parisien, comme l'a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse cette semaine. Même chose pour Julian Draxler, également blessé depuis la défaite francilienne face à Manchester United (1-3 en Ligue des Champions. Enfin, le Brésilien Neymar, lui, continue ses soins et ne sera donc pas de la partie pour affronter l'Olympique de Marseille.

Poste PSG Gardiens Non communiqué. Défenseurs Non communiqué. Milieux Non communiqué. Attaquants Non communiqué.

Le onze de départ probable : Areola - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat - Dani Alves, Paredes, Verratti, Kurzawa - Di Maria, Mbappe.

Du côté de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia pourra compter sur un effectif presque au complet. Presque, car une absence de taille pourrait finalement peser lourd dans la balance. En effet, présent dans la capitale ce dimanche, l'attaquant Mario Balotelli, véritable fer de lance de l'équipe olympienne depuis son arrivée sur la Cannebière, est annoncé incertain et pourrait ainsi déclarer forfait pour la rencontre face au Champion de France.

Poste Marseille Gardiens Non communiqué. Défenseurs Non communiqué. Milieux Non communiqué. Attaquants Non communiqué.

Le onze de départ probable : Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Strootman, Gustavo - Thauvin, Sanson, Ocampos, Germain