PSG-OM : opération séduction pour reconquérir les supporters parisiens

Avec la réception de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a l'occasion de se racheter un peu auprès de ses supporters.

“La dernière défaite du PSG face à l’OM toutes compétitions confondues remonte au 27 novembre 2011 (0-3)”, écrit Opta. A priori, peu d’inquiétudes sur l’issue de la rencontre entre le champion de en titre et l’ , pensionnaire de la 4è place en L1. Pourtant, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, une pression existera chez les Parisiens. Car après l’élimination en 8è de finale de Ligue des Champions, le 6 mars dernier, face à , aucun faux-pas supplémentaire ne sera toléré du côté des supporters.

Le Collectif Ultras a donné le ton dès le dimanche de la semaine de C1 : après avoir vigoureusement échangé avec quelques joueurs du au Parc des Princes pour la reprise de l’entrainement, ils ont boycotté le déplacement à mardi dernier. Il semblerait que l’on se dirige tout droit vers un autre manifeste de leur déception dans les tribunes, pour le retour des hommes de Tuchel dans leur antre. On parlerait de “grève” pour montrer à quel point ils sont en colère.

Tuchel, un poil agacé

Une situation qui a agacé le coach allemand : “Si quelques supporters font ça demain je suis triste car ce n’est pas mérité. Je sais qu’ils sont tristes et en colère mais nous sommes encore plus tristes et déçus. Ce n’est pas possible que nous jouions 10 minutes en silence. Non. On doit jouer 90 minutes et nous devons avoir une ambiance qui nous pousse et nous donne confiance. Pourquoi ? Pour une utilisation de VAR dans les dernières minutes ? On l’accepte mais ce n’est pas mérité”. L’ancien entraineur de Dortmund sent que, de ce point de vue là, la situation lui échappe.

Même s’il n’arrive toujours pas à expliquer l’élimination prématurée en C1, il s’avère être moins intransigeant avec ses hommes que les supporters parisiens : “Ce n’est pas nécessaire de nous montrer encore et encore, on a compris. Les plus déçus ce sont nous. Nous nous sentons unis avec les supporters. Nous sommes ensemble. J’espère qu’ils vont changer d’opinion”. Un appel à l’unité contre l’ennemi commun, l’Olympique de Marseille.

Mais pas seulement. En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est aussi emporté contre les anciens du PSG. Interrogé par nos confrères du “Parisien” sur les propos tenus par d’anciennes figures du club de la capitale (et fervents supporters) qui ont pointé du doigt le manque du caractère, il ne s’est pas démonté : “Je dois défendre mon équipe et mon staff. C’est la même chose en et ici apparemment c’est aussi la même chose. Je suis là depuis plus de 6 mois, on a montré notre caractère contre , , Belgrade, Marseille. C’est facile de parler…ce ne sont pas joueurs qui ont joué ici et ont gagné la Ligue des Champions si ? S’ils veulent qu’on s’améliore que les anciens joueurs viennent nous parler”. L’Allemand est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais en cas de défaite contre les Marseillais, il devra faire profil bas pendant un long moment.