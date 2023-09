PSG – OM (4-0) : Luis Enrique recadre les supporters parisiens pour les chants homophobes

Des chants homophobes ont été entendus lors du Classique du dimanche entre le PSG et l’OM. Le technicien espagnol en parle et recadre ses supporters.

Le Paris Saint-Germain a enchaîné, dimanche, une deuxième bonne performance en battant l’Olympique de Marseille lors du Classique français comptant pour la sixième journée du championnat de France. Plusieurs chants homophobes ont été entendus lors de cette rencontre.

Luis Enrique répond aux supporters parisiens

Vainqueur du Borussia Dortmund pour son entame en Ligue des champions plus tôt en début de semaine, le Paris Saint-Germain a convaincu, dimanche, lors de la réception de l’Olympique de Marseille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Et comme on le sait bien, le Classique français ne passe pas sans des événements marquants.

En effet, lors de la rencontre remportée largement (4-0) par les locataires du Parc des Princes, plusieurs chants homophobes ont été entendus venus de la part des supporters. «*les Marseillais sont des p, des fils de p, des enc****», a-t-on pu écouter dans les rangs des supporters parisiens.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse après sa sublime victoire, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’en excuse. « Je suis désolé. Moi je ne comprends pas si les chants sont gentils ou méchants », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone et sélectionneur de la Roja dans des propos rapportés par Foot mercato.

Cette victoire de dimanche vient remettre le Paris Saint-Germain dans la course visant la tête du championnat. Alors qu’il occupait la cinquième place avant le coup d’envoi, le club champion de France monte désormais de deux rangs et pointe à la troisième place avec 11 unités au compteur. Les Franciliens seront en déplacement samedi prochain à Clermont pour le match de la septième journée du championnat de France.

Actuellement, la Ligue 1 est dirigée par le Stade Brestois, qui comptabilise 13 points. Les Ty' Zefs sont suivis des Aiglons, qui réunissent 12 points.